Российский ЗРК «Бук-М2» показали за мгновение до попадания в него украинской ракеты
- 2.12.2023, 9:22
Комплекс за $30 миллионов превратился в пепелище.
Украинские воины на южном направлении уничтожили вражеский ЗРК Бук-М2 стоимостью $30 миллионов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
На записи можно разглядеть украинскую ракету, которая уничтожает вражеский зенитно-ракетный комплекс.
«Силам обороны на юге хватило одного выстрела для уничтожения «Бук-М2» оккупантов. После удачной работы наших защитников осталось только пепелище», - говорится в комментарии к видео.