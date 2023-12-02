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Российский ЗРК «Бук-М2» показали за мгновение до попадания в него украинской ракеты

  • 2.12.2023, 9:22
Российский ЗРК «Бук-М2» показали за мгновение до попадания в него украинской ракеты

Комплекс за $30 миллионов превратился в пепелище.

Украинские воины на южном направлении уничтожили вражеский ЗРК Бук-М2 стоимостью $30 миллионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

На записи можно разглядеть украинскую ракету, которая уничтожает вражеский зенитно-ракетный комплекс.

«Силам обороны на юге хватило одного выстрела для уничтожения «Бук-М2» оккупантов. После удачной работы наших защитников осталось только пепелище», - говорится в комментарии к видео.

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