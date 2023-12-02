Для белорусов значительно повысили процентные ставки по кредитам 1 2.12.2023, 9:38

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Сколько теперь придется платить в разных банках?

Банки пересмотрели процентные ставки на некоторые кредиты, в том числе на недвижимость. В большинстве случаев их повысили, пишет zerkalo.io.

Повышение ставок по кредитам с 1 декабря связано с решением Нацбанка. Так, регулятор в ноябре этого года повысил расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в декабре. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. На декабрь РВСР для физлиц выросли до 15,25% (были — 14,61%), а для юрлиц — до 10,99% (были — 10,82%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

О повышении процентных ставок по кредитам с 1 декабря объявил «Белагропромбанк». «Практическим по всем кредитам повысили процентные ставки», — уточнили в контакт-центре банка. К примеру, займ на строительство и покупку недвижимости финучреждение готово выдать под 10,9% годовых в первые 180 дней, а со 181-го — под 14,6% (ставка рефинансирования + 5,1 процентного пункта). Ранее — под 9,9% и 14,1% соответственно.

«Белгазпромбанк» с 1 декабря ставки по кредиту «Скоро новоселье» поднял до 11% в первые 180 дней, а со 181-го — до 14,5% (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). Ранее эти ставки составляли 11% (была такой же, как и сейчас) и 14,2% соответственно.

«Приорбанк» повышал процентные ставки на кредиты на недвижимость «Дружная семья» и «Покупка под залог» в ноябре — до 12% в первые два года, а весь последующий период — 14,6%, уточнили в контакт-центре банка. С 1 декабря эти ставки не изменились.

«Банк БелВЭБ» с 1 декабря поднял ставки по кредиту «На покупку первичного и вторичного жилья» до 15,25% годовых. Ранее она составляла 14,61% годовых.

При этом «Банк БелВЭБ» с 1 декабря снизил процентные ставки по кредиту на потребительские нужды. Размер процентной ставки зависит от срока кредитования: до 6 месяцев — 13,5% годовых, от 7 месяцев до 1 года — 13,7%, от 13 месяцев до 2 лет — 14%, от 25 месяцев до 3 лет — 14,7%, от 37 месяцев до 5 лет — 15,25%. Максимальная сумма кредита — до 100 тыс. рублей (зависит от кредитного рейтинга). «Поручители и справки о доходах не требуются», — уточняет финучреждение.

У «Беларусбанка» процентные ставки на кредиты на недвижимость остались на прежнем уровне, указано на сайте финучреждения. К примеру, займ «Ипотека Экспресс» по-прежнему можно получить под 14,4% годовых.

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