Змитер Войтюшкевич представил новый альбом «Акно»2
- 2.12.2023, 9:54
Песни написаны на стихи белорусского поэта и переводчика Алеся Рязанова.
В новый альбом известного белорусского музыканта Змитра Войтюшкевича вошли 15 песен, написанных на стихи белорусского поэта и переводчика Алеся Рязанова.
Алесь Рязанов был одним из наиболее значимых белорусских поэтов всех времен. Он умер в августе 2021 года, в возрасте 73 лет.
Будучи исключен из университета в 1969 году за требование обучения по-белорусски, он не сломался. А его философские стихи изменили белорусскую литературу.
Автор сборников «Адраджэнне», «Назаўжды», «Шлях—360» и других. Переводил с литовского, латышского, болгарского, английского и других языков.
«Калі ўсе згублены ключы,
калі ні шанцу,
анічога —
усё ж ідзі,
любі,
крычы
і пасягай на перамогу», — его, пожалуй, наиболее широко известные строки.