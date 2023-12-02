Змитер Войтюшкевич представил новый альбом «Акно» 2 2.12.2023, 9:54

Змитер Войтюшкевич

Песни написаны на стихи белорусского поэта и переводчика Алеся Рязанова.

В новый альбом известного белорусского музыканта Змитра Войтюшкевича вошли 15 песен, написанных на стихи белорусского поэта и переводчика Алеся Рязанова.

Алесь Рязанов был одним из наиболее значимых белорусских поэтов всех времен. Он умер в августе 2021 года, в возрасте 73 лет.

Будучи исключен из университета в 1969 году за требование обучения по-белорусски, он не сломался. А его философские стихи изменили белорусскую литературу.

Автор сборников «Адраджэнне», «Назаўжды», «Шлях—360» и других. Переводил с литовского, латышского, болгарского, английского и других языков.

«Калі ўсе згублены ключы,

калі ні шанцу,

анічога —

усё ж ідзі,

любі,

крычы

і пасягай на перамогу», — его, пожалуй, наиболее широко известные строки.

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