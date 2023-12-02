«Приехала в небольшую районную больницу в Польше — и была шокирована» 4 2.12.2023, 10:16

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Иллюстративное фото

Чем польская медицина отличается от белорусской.

В 2023 году Сейм Польши выделил 6% ВВП бюджета страны на медицину (в Беларуси, к примеру – 4,4%). Это позволило польским врачам иметь хорошие зарплаты, а пациентам – рассчитывать на качество и инновации в оказании услуг в сфере здравоохранения, пишет «Салідарнасць».

Проблем, впрочем, тоже хватает. В последние годы Польша столкнулась с серьезными проблемами в сфере медицины. Из-за войны в Украине на страну обрушился самый масштабный за последние 80 лет миграционный поток. Многие из беженцев требуют внимания врачей, в то время как специалистов не хватает.

Согласно отчету Евростата еще в 2021 году в Польше на 1000 жителей приходилось всего 2,4 врача и 5,1 среднего медицинского персонала. И это самые низкие показатели среди стран ЕС.

Пока что выход из ситуации видится один – повышение денежной мотивации медперсонала. Так, в больнице Свентокшиского воеводства предоставляют специальную стипендию в размере 2 тысяч злотых (около 500 долларов) на протяжение 9 месяцев для 65 студентов, которые согласятся работать в дальнейшем в этой больнице.

Также с 1 июля в Польше выросли зарплаты для медицинских работников: прибавка составила от 600 до 900 злотых в зависимости от должности и специализации. К примеру, зарплата врача-стажера достигла 6028 злотых брутто (около 1500 долларов). Это должно удержать врачей в системе здравоохранения Польши.

А вот «крепостное право» для выпускников медицинских вузов в Польше вводить не планируют. Молодые люди вольны получить диплом и самостоятельно решать, где хотят работать.

Несмотря на кадровый голод, польская медицина по-прежнему имеет немало положительных откликов, в том числе со стороны врачей, переехавших из других стран.

Так, доктор Кристина, которая получила медицинское образование в Украине, подтвердила диплом в Польше и теперь работает врачом в Гданьске, рассказывает о нюансах местной медицины:

«Я работаю в небольшой районной больнице. И когда я приехала, то была шокирована, что в самой обычной, не областной, больнице есть два компьютерных томографа, аппарат МРТ, УЗИ-аппарат. То есть человек приходит на приемное отделение и через 10 минут может иметь готовые результаты нужного исследования абсолютно бесплатно и без проблем!»

Очереди в польских клиниках могут объясняться не только кадровыми проблемами, но и совершенно иным подходом к лечению в целом. Как и во многих странах Европы, поход в аптеку в Польше за большинством серьезных лекарств возможен только после визита к профильному или семейному врачу.

«К семейному врачу можно ждать очереди неделю-две. И чем больше город – тем больше очередь. Мой знакомый работает кардиологом и рассказывает, что на частные визиты к нему очередь на три месяца вперед. А если бесплатно – год-два», – говорит Кристина.

Конечно, при острых и неотложных состояниях в Польше можно вызвать службу скорой помощи. Именно она занимается спасением жизни, поэтому ее вызов должен быть обусловлен действительно серьезной проблемой, которая непосредственно угрожает жизни человека. Если по факту случай окажется не таким – придется заплатить штраф от 500 до 1500 злотых.

Чаще всего в экстренных случаях поляки обращаются в больничные отделения неотложной помощи.

Заниматься самолечением в Польше, да и в любой другой стране ЕС, как привыкли многие жители постсоветских стран не принято. Даже для обычных капель при банальном ячмене на глазу фармацевту в аптеке необходимо предъявить рецепт от врача.

Глобально в этом есть рациональное зерно. Ведь благодаря такому подходу Польша в отличие от Беларуси, Украины и других стран, меньше страдает от проблемы антибиотикорезистентности, которая возникает как раз вследствие того, что многие люди сами себе «прописывают» мощные препараты даже при обычном вирусе.

Но ситуативно пациенту приходится проходить более долгий путь от симптомов к постановке диагноза и лечению.

Интересно, что средняя продолжительность жизни в Польше в 2022 году составляла 73,4 года у мужчин и 81,1 у женщин. В Беларуси же эти показатели существенно ниже – 67,3 у мужчин и 77,7 у женщин.

Эти цифры говорят в пользу того, что в целом польская медицина эффективнее белорусской даже с учетом того, что к врачу попасть зачастую легче именно в Беларуси. Впрочем, сейчас в странах идут разнонаправленные процессы. Из Беларуси идет массовый отток медиков, и многие из них выбирают для продолжения карьеры Польшу. Так что, она имеет шансы спустя не столь уж долгое время укрепить свои слабые места.

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