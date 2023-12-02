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Водителям преподнесли неожиданный «сюрприз».

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  • 2.12.2023, 10:27
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Водителям преподнесли неожиданный «сюрприз».

ГАИ по всей Беларуси традиционно запланировала на выходных различные усиления патрулей, рейды и повышение внимания.

Однако в одной из областей пообещали еще и контроль за внешним видом некоторых автомобилей, пишет telegraf.news.

Так, на Гродненщине с пятницы по воскресенье объявили о рейдах по всем местным дорогам и трассам республиканского значения. Помимо ставшего обычным усиления внимания к нарушителям, пьяным и бесправникам, там пообещали уделять внимание «контролю за эксплуатацией грузовой техники и пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

В ГАИ Гродненской области признались, что в «период отработки» будут вести негласный и смешанный контроль.

В Минске же сотрудники ГАИ про рейды не упоминали, но зато решили принять «дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в выходные дни».

«В выходные дни наряды ДПС, а также иные службы милиции общественной безопасности будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан», — заявили в УГАИ Мингорисполкома.

«С сегодняшнего дня Госавтоинспекция начинает привлекать к ответственности водителей, которые ездят на летней резине», — предупредили в ведомстве.

Профилактика по всей Беларуси

Не забывайте, что ГАИ проводит вплоть до 5 декабря «республиканскую профилактическую акцию», призывая водителей «менять свой стиль на зимний».

Впрочем, профилактикой тут не обойдется. Ведь в ее ходе сотрудники ГАИ будут проверять машины белорусов на соответствие правилам вождения зимой. Естественно, посмотрят и на резину.

Что за эксперимент?

Если вас не пугают штрафы «за лето», то посмотрите видео эксперимента, который устроили сотрудники ГАИ Гомельской области. Ведь главное в требовании переобуться лежит безопасность. Причем не токо ваша, но и тех водителей и пешеходов, кто может пострадать от вашей «экономности».

В ГАИ Гомельской области рассказали, что для проведения эксперимента были выбраны «абсолютно два одинаковых автомобиля», только разного цвета и в цвета и разными шинами. Эксперимент состоял из двух частей: Сначала автомобили разгонялись до скорости 40 км/ч и резко тормозили, после автомобили выполняли на скорости 40 км/ч поворот.

«Измерение тормозного пути в первой части эксперимента показали: на зимней резине путь составил 8 м, а на летней – 21 м. Исходя из полученных данных можно заметить, что при скорости 40 км/ч, а именно с такой скоростью в основном все двигаются в условиях снегопада и гололеда, тормозной путь на летней резине в 2,5 раза выше чем на зимней», — сделали вывод в ГАИ, уточнив, что и в поворот машина на летней резине не вписалась.

В Госавтоинспекции Беларуси с утра 1 декабря сообщили, что с этого дня начнут штрафовать белорусов не только за летнюю резину, но и за зимнюю. Правда, за последнюю только в том случае, если не соответствует ПДД. Мы нашли способ быстро проверить, подходят ваши шины для зимней езды или нет.

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