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«Отомстили за Кузю»: ВСУ ликвидировали российского живодера

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  • 2.12.2023, 10:33
  • 3,018
«Отомстили за Кузю»: ВСУ ликвидировали российского живодера
Артем Лаврентьев издевался над котом, снимал всу на видео и выкладывал в Сеть /

Оккупант Лаврентьев перед отправкой на фронт «прославился» у себя на родине.

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Артем Лаврентьев. В стране-агрессоре он «прославился» тем, что замучил до смерти кота своей матери.

Живодер Лаврентьев - родом из Архангельской области. В течение нескольких недель вместе со своей сожительницей он жестоко издевался над котом Кузей, снимал издевательства на видео и выкладывал в Сеть.

История получила резонанс: Лаврентьева отправили в колонию и лишили родительских прав, а замученному им до смерти животному в Северодвинске установили памятник.

Из тюрьмы Лаврентьев отправился убивать украинцев, но в Украине живодер нашел свою смерть.

«Северодвинский живодер Лаврентьев Артем Александрович 1985 г.р. решил из колонии поехать нимношка поубивать [украинцев], но ВСУ отомстили за котика Кузю», – написал в Twitter блогер Necro Mancer.

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