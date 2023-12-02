«Но ведь лукашистов жаба душит» 1 2.12.2023, 10:42

1,714

Торговля превратилась в чемодан без ручки, который давно пора выбросить на свалку.

Белкоопсоюз в ближайшее время планирует запустить свой единый интернет-магазин. Об этом заявил заместитель председателя правления организации Александр Скрундевский.

По его словам, сеть потребкооперации нацелена на «повышение качества торгового обслуживания сельских жителей». И потому, кроме «не менее 71 торгового объекта», которые вот-вот начнут работу в белорусских городах, планируется запустить интернет-магазин — для всех жителей страны. Впрочем, никаких подробностей насчет ассортимента, условиях оплаты и доставки товаров пока нет.

С конца сентября заказать товар, которого нет в наличии в магазине (в первую очередь речь идет о технике и промтоварах), уже можно по телефону, рассказал Александр Скрундевский — и в течение нескольких дней его доставят в торговый объект или автолавку.

Отрицательное всплытие

Напомним, все эти телодвижения начались после критики, озвученной Александром Лукашенко — во время ноябрьской поездки в Гомель тот заявил, что «очень серьезно возьмется» за деятельность Белкоопсоюза, который уступает свои позиции частникам.

В начале 2024 года правитель пообещал «поставить жесточайшие задачи», чтобы исправить ситуацию с ассортиментом сельских магазинов, а если не смогут работать в поставленных условиях — «ликвидируем и определимся с каждым магазином, где кто будет работать, и как они будут продавать».

Но дело в том, что проблемы у отечественной потребкооперации начались не сегодня и даже не вчера. Только за последние восемь лет удельный вес Белкоопсоюза в розничном товарообороте внутри страны упал вдвое и составил меньше 4%, хотя когда-то доходил до 30% — и это при том, что, по словам премьер-министра Головченко, услугами потребкооперации пользуется треть населения страны. Впрочем, чиновник сам же и оговорился, что в сельской местности альтернативы райпо часто просто не существует.

Сегодня в системе Белкоопсоюза — без малого 3500 стационарных объектов (наиболее известна сеть магазинов «Родны кут», дискаунтеры «Мегаопт», а также общепит: кафе «Еда&Кофе» и «ЛепимСами», кулинарии «Гастролавки»), и 549 автолавок, которые обслуживают 13,5 тысяч сельских населенных пунктов. При этом общее количество торговых объектов сокращается, а претензий к ним немало, даже несмотря на то, что многие дорогие товары потребкооперация продает в кредит.

От властей критика в адрес Белкоопсоюза тоже звучит регулярно. В прошлый раз, когда Лукашенко поручил «встряхнуть всю систему потребкооперации», дело закончилось масштабной модернизацией (2018-2019) и «переформатированием» части магазинов.

Где-то это сработало, а где-то нет — в 2022 году за 9 месяцев магазины потребкооперации принесли 30 миллионов рублей убытков, которые организации пришлось погашать за счет других видов деятельности. И все же убыточные магазины ведомство старается не закрывать, объясняя это «социальной функцией работы на селе».

И вот теперь очередной представитель руководства Белкоопсоюза говорит об автоматизации магазинов, акционной торговле, рекламном оформлении, наконец, об интернет-магазине — кого они хотят удивить этим в 2023 году и помогут ли эти меры улучшить ситуацию?

Пациент все меньше жив

— Состояние белорусской потребительской кооперации отражает общую ситуацию в стране, — отмечает в интервью «Филину» бывший заместитель начальника управления сельского хозяйства Столбцовского райисполкома, предприниматель Николай Лысенков. — Это такой чемодан без ручки, который уже давно пора выбросить на свалку, а мы его тащим, вкладываем деньги в его модернизацию, хотя он только тянет нас вниз каждый год.

То, что в кооперации решили сделать интернет-магазин — вроде бы хорошо, наши деньги не будут пропадать бесследно. А с другой стороны, сетевые магазины, конкуренты белорусской государственной кооперации уже 10-15 лет назад этот шаг сделали, то есть, Белкоопсоюз отстает от конкурентов на внутреннем рынке примерно на такой срок.

Пообещали они развозить бытовую технику в течение трех дней — хорошо, но тот же 21vek.by это делает, и делает давно. Как и многие другие магазины, которые продвинулись намного вперед, пока белорусская кооперация созрела до интернет-магазина и доставки товаров.

Объясняется такое опоздание просто, говорит предприниматель: Белкоопсоюз, как и другие госпредприятия в отечественной экономике, управляется «сверху» и в ручном режиме, как это было в СССР.

Но в тот период госпредприятия выглядели намного лучше, потому что у них не было коммерческой конкуренции; сегодня конкуренция не просто есть, частники многое делают быстрее, оптимизируют свои затраты — соответственно, вопреки обвинениям властей в том, что частники «наживаются на людях», как раз они имеют возможность снижать цены и оставаться конкурентоспособными.

— В условиях Советского Союза кооперация работала неплохо, но те меры, которые они планируют предпринимать сейчас, нужно было принимать гораздо раньше, — констатирует Николай Лысенков.

— В торговле Белкоопсоюза есть интересный момент с доминирующей долей отечественных товаров, свыше 90%. Возможно, цель создания интернет-магазина — не только обеспечить сельчан промтоварами, но и помочь отечественным производителям, сбыть скорее условный «Белвар»?

— Вопрос в том, что будет выбирать потребитель, на что есть спрос. Во-первых, если будут продавать только белорусскую технику и не будет импорта — навязать отечественное не получится, никто не будет пользоваться их интернет-магазином, а будут покупать в 21vek или других магазинах.

А во-вторых, в этот проект опять будут вложены миллионы рублей, как раньше в модернизацию, запустят интернет-магазин — но ведь они рассчитывают на сельских жителей, а на селе у нас, как правило, остались пенсионеры, которые не слишком «дружат» с интернетом. Людям в возрасте будет сложен сам процесс заказа, и тут вряд ли потребкооперация предложит что-то проще и доступнее, чем их конкуренты.

Хотя, возможно, они будут просто приходить в магазин, где организуют пункт выдачи, и там, на месте, у продавца смогут делать заказы — но это будет мизер. Все же у нас в деревнях живут и в райповские магазины ходят те, кто, условно говоря, живет от пенсии до пенсии. Поэтому я сомневаюсь, что затраты на интернет-магазин получится окупить…

Для меня вообще большой вопрос, почему белорусскую кооперацию не закрыли еще 20 лет назад. Если бы это сделали, на ее место давно пришли бы те же «Евроопты», «Доброномы» — не импортные, а наши, белорусские сети, которые вполне были способны и заменить убыточные магазины, и работать, и зарабатывать, и налоги платить, и качество услуг обеспечивать приемлемое.

Однако власти, отмечает предприниматель, поступают ровно наоборот: десятилетиями в государственную потребкооперацию, хоть и регулярно «встряхивая», продолжают вливать деньги — но этого хватает только, чтобы продлить существование убыточных магазинов и автолавок.

— И все-таки государство не отказывается от кооперации: говорят, ее нечем заменить.

— Отчего же, есть чем. В каждой деревне есть свой предприниматель, который может открыть частную лавку и будет успешно работать — просто дайте ему помещение под магазин. И там, где невыгодно работать «Еврооптам» или другим крупным сетям, справятся с маленькими магазинчиками частные предприниматели, которым нужно заработать небольшие деньги.

Но у нас ведь чиновников жаба душит: как это, бесплатно отдать коммерсантам в руки государственную собственность. И при этом никто не считает, что за прошедшие годы миллионы долларов вложены в потребкооперацию, которая как умирала 20 лет назад, так и сейчас умирает, и, перестань ее поддерживать, она просто исчезнет. Притом ничего плохого в ее исчезновении нет, это только облегчит нагрузку на бюджет.

Однако пока Лукашенко у власти — поддержка кооперации продолжится. У него в голове сидит Советский Союз, и от этой системы он не откажется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».