На Камчатке военный РФ протаранил большую группу солдат-срочников 2.12.2023, 10:45

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Госпитализированы 11 человек.

На Камчатке военнослужащий сбил группу своих сослуживцев, которые шли на завтрак. Пострадали 11 военных, сообщает «База».

Авария произошла на трассе «Петропавловск-Камчатский - Мильково» рано утром 2 декабря. 27-летний военнослужащий, лейтенант Игорь Н. не справился с управлением и въехал в группу срочников, которые шли в столовую.

Всего пострадали 11 человек - трое из них были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

Материалы по ДТП переданы в военно-следственный отдел СК.

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