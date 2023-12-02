Зубров из Беловежской пущи переселили в зоопарк Китая
- 2.12.2023, 10:47
«Подарок» КНР сделал диктатор Лукашенко.
Двое содержавшихся в полувольных условиях белорусских зубров из национального парка «Беловежская пуща» доставлены в Китай, где их передали в пекинский зоопарк «Цинчуань».
Подарочный сертификат на животных передал китайским властям Александр Лукашенко во время государственного визита в КНР в начале этого года, сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ранее природоохранные ведомства Беларуси и Китая подписали Соглашение об охране зубра европейского. В соответствии с ним, КНР обязуется обеспечивать уход за животными на условиях, отвечающих необходимым для этого вида ветеринарно-санитарным требованиям.
По данным Минприроды, в настоящее время в Беларуси существует 11 вольноживущих популяций зубра. Их численность за последние 32 года увеличилась более чем в 7,3 раза и достигла 2616 особей.