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Зубров из Беловежской пущи переселили в зоопарк Китая

  • 2.12.2023, 10:47
Зубров из Беловежской пущи переселили в зоопарк Китая

«Подарок» КНР сделал диктатор Лукашенко.

Двое содержавшихся в полувольных условиях белорусских зубров из национального парка «Беловежская пуща» доставлены в Китай, где их передали в пекинский зоопарк «Цинчуань».

Подарочный сертификат на животных передал китайским властям Александр Лукашенко во время государственного визита в КНР в начале этого года, сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее природоохранные ведомства Беларуси и Китая подписали Соглашение об охране зубра европейского. В соответствии с ним, КНР обязуется обеспечивать уход за животными на условиях, отвечающих необходимым для этого вида ветеринарно-санитарным требованиям.

По данным Минприроды, в настоящее время в Беларуси существует 11 вольноживущих популяций зубра. Их численность за последние 32 года увеличилась более чем в 7,3 раза и достигла 2616 особей.

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