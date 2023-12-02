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Со штадлером Минск — Гомель в дороге начали происходить странные вещи

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  • 2.12.2023, 11:01
  • 3,002
Со штадлером Минск — Гомель в дороге начали происходить странные вещи

Пассажиры поезда сняли видео.

Штадлер Минск — Гомель опаздывает на станцию прибытия.

После того, как проехали Жлобин, поезд несколько раз останавливался, а затем продолжал движение на низкой скорости.

Видео опубликовали в своем телеграм-канале «Сильные новости».

После того, как проехали Жлобин, поезд несколько раз останавливался, а затем продолжал движение на низкой скорости. При этом пассажирам ничего не объявляли.

«Сильные новости» высказывают предположение, что задержки поезда связаны с погодой. Она ведь повлияла в том числе и на работу железной дороги.

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