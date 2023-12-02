Со штадлером Минск — Гомель в дороге начали происходить странные вещи

Со штадлером Минск — Гомель в дороге начали происходить странные вещи2
- 2.12.2023, 11:01
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Пассажиры поезда сняли видео.
Штадлер Минск — Гомель опаздывает на станцию прибытия.
После того, как проехали Жлобин, поезд несколько раз останавливался, а затем продолжал движение на низкой скорости.
Видео опубликовали в своем телеграм-канале «Сильные новости».
После того, как проехали Жлобин, поезд несколько раз останавливался, а затем продолжал движение на низкой скорости. При этом пассажирам ничего не объявляли.
«Сильные новости» высказывают предположение, что задержки поезда связаны с погодой. Она ведь повлияла в том числе и на работу железной дороги.