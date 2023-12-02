Надеть лапти и вперед! Телеграм-канал «Запретное мнение»

2.12.2023, 11:17

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А там, глядишь, в России и телеги начнут запрягать.

Стоимость поездки на такси в РФ в ноябре 2023 года выросла примерно на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

Это следует из результатов анализа среднего чека на такси на основе транзакций клиентов, проведенного крупными российскими банками.

По данным ВТБ, средняя стоимость поездки в ноябре составила 384 рубля — на 25% больше по сравнению с ноябрем 2022 года. Tinkoff Data зафиксировал рост на 21% — до 343 рублей за одну поездку. По данным банка «Русский стандарт», средний чек увеличился до 455 рублей, что на 20% выше, чем в ноябре 2022 года.

В «Тинькофф» отметили, что рост среднего чека по сравнению с ноябрем 2022 был зафиксирован во всех регионах.

Больше всего услуги такси подорожали в Хабаровском крае — на 56%. В Москве средняя стоимость поездки достигла 585 рублей — на 25% больше, чем годом ранее.

Самое время перефразировать легендарную фразу: «наши люди вообще на такси не ездят!»

Действительно, к чему эти буржуазные замашки? Нужно перенимать опыт древних предков во всем. Михаил Ломоносов зимой из села до Москвы пешком дошел, а сейчас разбаловались, пару десятков километров пройти не в состоянии.

Надеть лапти и вперед!

А там, глядишь, к концу следующего срока Путина и телеги начнут запрягать. Прогресс, он ведь такой — не остановишь.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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