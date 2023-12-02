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«Пять лет ищу авто, владелец белой Jetta – отзовись!»

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  • 2.12.2023, 11:33
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«Пять лет ищу авто, владелец белой Jetta – отзовись!»

Белорус рассказал необычную историю с «письмом счастья».

Где-то в Слониме ездит белая VW Jetta с номерами 2533MB4. Ее уже пять лет ищет читатель «АвтоГродно» Валерий.

За это время он несколько раз приближался к очередному владельцу этой машины, но каждый раз переоформление «срывалось».

– Пять с половиной лет назад у меня была эта «Джетта». Тогда срочно понадобились деньги, а знакомому как раз нужна была машина на полгода. Я продал ему «Джетту» по расписке, без переоформления. Мы договорились, что через полгода я ее выкуплю обратно. Пожали друг другу руки, и больше этот парень со мной на связь не выходил, – вспоминает Валерий.

Примерно через год наш читатель встретил эту машину в Гродно, он написал записку, что ищет владельца и оставил под дворниками – никто не перезвонил.

Позже встретил друга того покупателя и тот признался, что покупатель уже не живет в Беларуси, переехал в Польшу.

– У меня ощущение, что автомобиль сменил не одного владельца. Однажды я встретил ее в объявлениях и позвонил по указанному номеру. Парень на той стороне заявил, что продавать автомобиль не собирается и оставляет себе, а потом его забрали в армию, – говорит Валерий.

– Еще через год или два мне позвонил какой-то мужчина, который сказал, что он сейчас купил эту «Джетту» и что хорошо бы ее переоформить. Он жил под Гродно, а я уже переехал в Островец и мы никак не могли согласовать свободное время для встречи. В итоге у меня сменился телефон и мы потеряли связь друг с другом, – рассказывает наш читатель.

В последние годы Валерий был уверен, что машину распилили на запчасти и что она перешла в разряд «недвижимости», ведь автомобилю уже ни много ни мало – 33 года (1990 года выпуска).

Но нет – жива и бодра!

– Недавно мне пришло «письмо счастья», где Jetta, главная героиня, сфотографирована крупным планом. Оказывается, она на ходу и еще умеет гонять. Штраф я конечно оплатил, но теперь у меня появилась новая зацепка – на машине превысили скорость вблизи Слонима. Сразу же пошел в ГАИ, но мне сказали, что информацию о владельце предоставить не могут. Порекомендовали обратиться в страховую. Обратился, но и там отказали, так как не могут распространять личные данные, – рассказал Валерий.

К слову, есть сервис, по которому можно узнать срок действия страховки на автомобиль в Беларуси. Так вот, информация в этом сервисе открыта для всех желающих. И если туда заглянуть, то география нахождения автомобиля подтверждается. Она в Слонимском районе.

Страховка оформлена 29-03-2023 в представительстве Белгосстраха по Слонимскому району. Действительна до марта 2024.

– Я на эту машину не претендую. Если человек ездит – пусть ездит дальше. У меня уже семейная машина, «Джетта» не нужна. Мне нужно лишь ее переоформить, чтобы все было по закону, – обращается Валерий.

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