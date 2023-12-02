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Возле МКАД-2 нашли новый стильный дом по цене дешевой «трешки»

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  • 2.12.2023, 11:55
  • 2,734
Возле МКАД-2 нашли новый стильный дом по цене дешевой «трешки»

Его только что построили.

В одном из садовых товариществ в Минском районе продается дом, пригодный к круглогодичному проживанию. Объект сдали в этом году. Там сделан свежий ремонт, введены коммуникации, а покупателям останется лишь выбрать мебель и технику на свой вкус. Посмотрите, как выглядит альтернатива трехкомнатной квартиры, пишет realt.by.

Блочный одноэтажный дом находится в СТ «Ручеек» в 25 км от МКАД. Его построили в 2023 году. Стены утеплили, на крыше лежит металлочерепица. Общая площадь объекта — 101,3 м².

Внутри сделан светлый ремонт, но дом еще не обставили мебелью и техникой. Планировка такая: есть кухня, гостиная и две жилые комнаты, между которыми находится совмещенный санузел с унитазом-инсталляцией и душем.

В комнатах установлены большие окна, сделаны теплые водяные полы. Отапливается дом с помощью электричества, вода поступает из скважины, канализация — местная.

К дому прилегает крытая терраса, на которую есть выход из гостиной. На полу здесь уложена плитка, имеется уличное освещение.

Дом стоит на огороженном участке в 8 соток. Вокруг объекта выложена дорожка. Рядом находится лес, а в СТ есть два водоема.

За него просят 89,9 тысячи долларов.

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