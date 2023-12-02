ВСУ опровергли слухи о заходе оккупантов на территорию Авдеевского коксохима 2.12.2023, 11:59

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Завод контролируют украинские военные.

Украинские военные контролируют Авдеевский коксохим. Но российские оккупанты активно пытаются захватить завод.

Об этом сообщает командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Защитники отмечают, что оккупанты не перестают штурмовать Авдеевку ежедневно. Ставку делают на пехоту, местами применяют бронетехнику. Воины 47 отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов. Россияне понесут потери в больших масштабах.

Бойцы также опровергли слухи о якобы продвижении врага на территории Авдеевского коксохимического завода.

«Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные силы Украины», - подчеркивают воины.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не «возьмут» территорию Авдеевского коксохимического завода.

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