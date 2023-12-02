Стало известно, в каких случаях не сработает создаваемая в Беларуси вакцина от алкоголизма

Стало известно, в каких случаях не сработает создаваемая в Беларуси вакцина от алкоголизма3
- 2.12.2023, 12:41
Врач-эндокринолог раскрыла подробности.
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова, комментируя в своем телеграм-канале новость об испытаниях вакцины от алкогольной зависимости в Беларуси высказала мысль, что бесполезно вводить ее человеку, у которого сильно снизилась чувствительность рецепторов.
«Толку не будет - воздействовать просто не на что. Тяга к алкоголю не пропадет», - отметила медик.
Именно поэтому белорусские медики говорят о превентивной, то есть упреждающей вакцинации.
Зухра Павлова рассказала, как развивается алкоголизм:
«Человек хочет получить удовольствие, выпивает, у него в организме выделяется дофамин (гормон радости). Но чем чаще используется этот способ, тем ниже чувствительность рецепторов, и тем больше нужно выпить алкоголя, чтобы почувствовать эйфорию».
Как итог - проблемы с психикой и здоровьем, изменения в мозге, разрушение личности и смерть.
Вакцина от алкоголизма же содержит аденовирус, с помощью которого в организм вводится белок, стимулирующий синтез того самого гормона радости дофамина. Дофамин идет вверх, и его не надо искусственно поднимать с помощью алкоголя.
Поэтому в случае со сниженным синтезом дофамина вакцина, основанная на этом принципе, работать будет и сможет помочь большому количеству людей.
«На мой взгляд, это очень перспективно хотя бы потому, что огромное множество проблем связано именно с зависимостями», - подчеркнула Зухра Павлова.