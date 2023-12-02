Белорусские рыбаки провалились под первый зимний лед 1 2.12.2023, 13:05

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Троих уже достали из воды.

За утро 2 декабря минские спасатели достали из воды троих рыбаков, сообщила пресс-служба МЧС.

Утром в дежурную службу поступило сообщение о том, что возле агрогородка Новоселки Пуховичского района тонут двое мужчин. Прибывшие на место спасатели заметили потерпевших в 30 метрах от берега. Они удерживались на поверхности льда, толщина которого составляла 5 см. При помощи лестницы штурмовки, круга и веревки рыбаков извлекли на берег.

Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчин в больницу. Предварительный диагноз — «общее переохлаждение».

Этим же утром работники ОСВОДа спасли мужчину, который провалился под лед на Смолевичском водохранилище.

«Выходить сейчас на лед опасно для жизни. Минимально безопасная толщина льда 7−10 см», — напомнили в МЧС.

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