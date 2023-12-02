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Взрывной перекур: партизаны устроили неожиданную атаку на оккупантов в Мелитополе

  • 2.12.2023, 13:15
Взрывной перекур: партизаны устроили неожиданную атаку на оккупантов в Мелитополе

Российских военных ликвидировали среди бела дня вместе с техникой.

Активисты украинского сопротивления во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области провели 1 декабря очередную акцию мести оккупантам.

Они среди бела дня совершили на въезде в город успешную атаку, в результате которой были ликвидированы российские захватчики.

Они были уничтожены вместе с топливозаправщиком, оккупационная «власть» в Мелитополе сейчас пытается скрыть последствия атаки. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Неожиданная и успешная атака была реализована 1 декабря 2023 года в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику ― военная техника выведена из строя», – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что возмездие настигло захватчиков на проспекте Богдана Хмельницкого, 115. Рядом до оккупации располагался автоцентр «Лидер». Это место, утверждают в военной разведке, оккупанты облюбовали для остановок «на перекур».

В Мелитополе силы сопротивления провели очередную успешную операцию: уничтожены оккупанты и техника

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение ― убивает», – иронизируют в ГУР.

В разведке не раскрыли подробностей относительно того, сколько именно захватчиков отправились на концерт к Кобзону. Однако добавили, что местные гауляйтеры отчаянно пытаются скрыть последствия атаки.

«После очередного успешного налета сил сопротивления, повлекшего ликвидацию захватчиков и повреждение их военной техники, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами», – отметили в ГУР.

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