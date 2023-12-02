Синоним политического хамства Телеграм-канал «Русский декаданс»

2.12.2023, 13:21

Сергей Лавров

Лаврова скоро отправят на пенсию?

Глава МИД России, главный хам страны и адепт дебилоблятевой дипломатии вновь наехал на журналистов во время пресс-конференции по итогам заседания ОБСЕ. На этот раз досталось корреспонденту DW, которая, как показалось Лаврову, неверно процитировала министра.

Однако журналисты по записям быстро вычислили, что женщина была права, а вот Лавров «быканул» не по делу. Горе-дипломат еще и сравнил немецких и российских журналистов. Мол, «за бугром» под диктовку пишут, а в России работники СМИ свободны как птицы. То есть соврал, оправдывая вранье.

В коридорах поговаривают, что скоро газлайтера отправят на пенсию. Поскорее бы, а то от него один вред.

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