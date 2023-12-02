закрыть
2 декабря 2023, суббота, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоним политического хамства

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 2.12.2023, 13:21
Синоним политического хамства
Сергей Лавров

Лаврова скоро отправят на пенсию?

Глава МИД России, главный хам страны и адепт дебилоблятевой дипломатии вновь наехал на журналистов во время пресс-конференции по итогам заседания ОБСЕ. На этот раз досталось корреспонденту DW, которая, как показалось Лаврову, неверно процитировала министра.

Однако журналисты по записям быстро вычислили, что женщина была права, а вот Лавров «быканул» не по делу. Горе-дипломат еще и сравнил немецких и российских журналистов. Мол, «за бугром» под диктовку пишут, а в России работники СМИ свободны как птицы. То есть соврал, оправдывая вранье.

В коридорах поговаривают, что скоро газлайтера отправят на пенсию. Поскорее бы, а то от него один вред.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип