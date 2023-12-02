«Квартиры тут никогда не были дешевыми: в 2000-х эти дома считались крутыми» 1 2.12.2023, 14:29

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Почем сейчас продают жилье в уникальном минском комплексе с башенками и барельефами.

Эти минские многоэтажки на улице Леонида Беды и проспекте Дзержинского, возведенные по проекту белорусских архитекторов, разительно отличаются от своих панельных соседей. Тут есть и башенки, и необычные полукруглые балконы, и барельефы. А еще в этих домах − нестандартные планировки и большие квартиры.

Вспомним, что это за здания и посмотрим, сколько в них стоят квартиры, пишет realt.by.

Десятиэтажный комплекс на улице Леонида Беды появился в начале 2000-х. Проектировал многоэтажку белорусский архитектор Леонард Москалевич в соавторстве с Александром Свищевым.

Интересный дом с зеленой башенкой наверху сразу стал украшением квартала, до этого состоявшего исключительно из панельных девятиэтажек. Дом был возведен из керамического кирпича, дополнительно утеплен и оштукатурен. Застройщиком комплекса выступало ЗАО «Инвест-Систем».

В комплексе на 320 квартир предусмотрели встроенные помещения (там открылись офисы и мини-магазины) и подземный гараж. Территорию вокруг дома облагородили и украсили каменными композициями. Кстати, за этот проект архитекторы получили Диплом республиканского конкурса «Зодчество − 2003».

Для застройки проспекта Дзержинского в Минске ЗАО «Инвест-Систем» также использовал проект Леонарда Москалевича, который он совместно с группой архитекторов разработал в конце 90-х годов.

Комплекс 9−16 этажных домов на пересечении проспекта с улицей Алибегова построили в 2008—2012-м годах. Жилые здания получили тот же узнаваемый стиль, что и десятиэтажка на улице Леонида Беды.

Рядом с проспектом Дзержинского возвели сразу 9 домов. Некоторые элементы прототипа в новостройках на проспекте были изменены, однако благодаря арочным элементам, а также цельным квадратным окнам и полукруглым балкончикам все равно легко узнать руку мастера.

В этих домах также есть встроенные помещения — входы в них с парадной стороны украшают оригинальные барельефы.

Стоит отметить, что все квартиры (и на Беды, и на Дзержинского) имеют интересные планировки с просторными комнатами, несколькими санузлами наличием одновременно и лоджии, и балкона.

Учитывая оригинальность планировок и материал строительства, дома от «Инвест-Систем» в те годы считались крутыми: жилье тут называли элитным, а ценник на квартиры всегда держался выше среднего. В настоящий момент в домах на Беды и на Дзержинского продается с десяток квартир. А что со стоимостью сегодня?

Так, в доме на Беды предлагается однокомнатная квартира площадью 50 квадратов. В отделке квартиры на втором этаже использованы качественные натуральные материалы: подоконники и портал для камина − натуральный мрамор, кухня − массив дерева, на полу — паркетная доска. Квартира оборудована всей необходимой техникой. Тут установлен теплый пол и кондиционер. Стоимость — 80 тысяч долларов (1578 — за квадрат).

Еще один вариант − двухкомнатная квартира общей площадью 72 квадрата. В квартире − высококачественная отделка (дубовый паркет, двери массив, подвесные и натяжные потолки, усиленная металлическая входная дверь, встроенные шкафы, новые апробированные счетчики). Квартира продается со всей мебелью, люстрами, шторами и оборудованной кухней. Стоимость — 132,5 тысячи долларов (1838 долларов — за квадрат).

А эта трехкомнатная квартира располагается возле станции метро «Петровщина» на 5-м этаже кирпичного дома. Общая площадь этой трешки — 83 квадратных метра. В квартире пока еще никто не проживал. Тут сделан дорогостоящий ремонт, осталось только установить мебель. Межкомнатные двери — массив дуба, пол — паркет из ясеня, на кухне, в санузлах и лоджии — импортная плитка. В прихожей имеется французский балкон с потрясающим видом. Стоимость — 136 тысяч долларов (1578 долларов — за метр).

Также на проспекте Дзержинского в продаже есть трехкомнатная квартира со свежим и стильным ремонтом. Площадь этой трешки — 91 квадратный метр. В квартире выполнен качественный ремонт по индивидуальному проекту. Напольное покрытие - паркет и плитка. Вся квартира дополнительно шумоизолирована. Установлены стеклопакеты, двойная металлическая входная дверь. Межкомнатные двери оборудованы петлями скрытого монтажа и магнитными замками. Квартира состоит из кухни, объединенной с коридором, спальни, кабинета и двух детских комнат. Стоимость — 165 тысяч долларов (1763 доллара — за квадрат).

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