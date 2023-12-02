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В Мариуполе подорвали военную базу РФ на заводе Ильича

  • 2.12.2023, 14:44
  • 1,384
В Мариуполе подорвали военную базу РФ на заводе Ильича

Украинские подпольщики раскрыли детали.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 2 декабря прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, «бавовна» посетила одну из военных баз российских оккупантов.

Ее захватчики обустроили на захваченном ими Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Взрыв в 11-20 по киевскому времени. Эпицентр – Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших – на ММК им. Ильича немного устала одна из баз орков. Детали позже. Но суббота заиграла интересными цветами», – написал Андрющенко.

В «Мариупольском Сопротивлении» тем временем сообщили о вероятной «денацификации» захватчиков.

«Предварительно на Ильича внутри завода стало чуть меньше оккупантов. Детали пытаемся выяснить», – говорится в сообщении.

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