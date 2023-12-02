Российского актера-оккупанта из «Гардемаринов» унизили на шоу Малахова 1 2.12.2023, 15:13

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А он послал россиян «на три буквы».

Российский актер и оккупант Михаил Мамаев, ставший известным в 1991 году благодаря роли в фильме «Виват, гардемарины», пожаловался на шоу «Привет, Андрей» телеведущего Андрея Малахова на провластном канале «Россия 1». Террорист считает, что продюсеры сознательно избегают упоминаний о войне и унижают военных.

Чтобы сняться в вечернем шоу, Мамаев нарядился в «патриотическую» футболку с упоминанием о российском президенте-диктаторе Владимире Путине и кепку с триколором. Однако редакторы такой лук не оценили, о чем путинист написал в соцсетях.

Оккупант обрушился на шоу, потому что «приехал специально с фронта для них», а этот поступок не произвел ни на кого впечатление. Террориста попросили унять свой пыл и снять головной убор.

«Сначала редактор по гостям, а когда я категорически отказался и в споре прямо послал молодого человека призывного возраста на х…, еще двое, включая режиссера программы. При этом у меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Я тоже спросил, почему им так важно, чтобы я снял бейсболку. Ответ: якобы у них все без бейсболок, требования оператора и прочая хрень. Я ответил, что не сниму, а если у них операторы не умеют снимать людей в военной форме России, то мы их уберем и поставим тех, кто умеет», – написал Мамаев.

Актер добавил, что его возмущает, почему «они там жилы рвут», а в Москве унижают оккупантов и не дают им волю одевать футболки с признаниями Путину в любви.

Мамаев также «наехал» на руководство «России 1» за то, что они без проблем освещают Евровидение и концерты путиниста Киркорова в костюмах со стразами, тогда как собственный флаг не пускают в эфир.

Пожаловавшись подписчикам, россиянин заявил, что создал свой аналог «Привет, Андрей» на передовой и назовет его «Привет, Михаил».

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