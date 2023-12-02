Россия как диагноз 1 Александр Невзоров

2.12.2023, 16:58

Александр Невзоров

Это слово будет жить в учебниках по психиатрии и в амбулаторных картах.

Само слово «Россия» никогда не сотрется из памяти человечества. Но оно не будет означать название страны, местности или супа. Оно будет использоваться лишь как диагноз и жить в учебниках по психиатрии и в амбулаторных картах.

Врач, получивший в стационар больного с пометкой «острая Россия», будет принимать решение о введении пациента в медикаментозную кому (лет на 50).

После скрупулезных подсчетов и обобщений всех спутниковых данных НАТО, наблюдавший за войной с самой первой ее минуты, огласил цифру российских потерь – 300 тыс. Данные озвучил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Украинские источники (на данный момент) говорят о 330 тыс.

Здесь следует вспомнить железное правило: к любым официальным цифрам смело прибавляйте еще треть.

Причина, по которой почти полмиллиона человек (только с одной стороны) приняли мучительную смерть, неизвестна.

Кроме прихоти и галлюцинаций кружка кремлевских придурков, у этой войны не было никаких причин.

На видео – очередные завалы из российских трупов под Авдеевкой (съемка российская).

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