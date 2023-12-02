Россия как диагноз

Россия как диагноз1
- Александр Невзоров
- 2.12.2023, 16:58
Это слово будет жить в учебниках по психиатрии и в амбулаторных картах.
Само слово «Россия» никогда не сотрется из памяти человечества. Но оно не будет означать название страны, местности или супа. Оно будет использоваться лишь как диагноз и жить в учебниках по психиатрии и в амбулаторных картах.
Врач, получивший в стационар больного с пометкой «острая Россия», будет принимать решение о введении пациента в медикаментозную кому (лет на 50).
После скрупулезных подсчетов и обобщений всех спутниковых данных НАТО, наблюдавший за войной с самой первой ее минуты, огласил цифру российских потерь – 300 тыс. Данные озвучил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Украинские источники (на данный момент) говорят о 330 тыс.
Здесь следует вспомнить железное правило: к любым официальным цифрам смело прибавляйте еще треть.
Причина, по которой почти полмиллиона человек (только с одной стороны) приняли мучительную смерть, неизвестна.
Кроме прихоти и галлюцинаций кружка кремлевских придурков, у этой войны не было никаких причин.
На видео – очередные завалы из российских трупов под Авдеевкой (съемка российская).
Александр Невзоров, Telegram