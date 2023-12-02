WSJ: Израиль планирует охоту за главарями ХАМАС по всему миру 2.12.2023, 17:30

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Уничтожать планируется боевиков, которые ответственны за нападение на страну.

По данным The Wall Street Journal, израильские спецслужбы готовят план по ликвидации главарей террористической организации ХАМАС по всему миру сразу после окончания нынешней войны в секторе Газа. Об этом журналистам издания сообщили неназванные израильские чиновники.

Уничтожать планируется лидеров боевиков, которые ответственны за нападение на Израиль 7 октября нынешнего года. Планы по выслеживанию и убийству террористов в Катаре, Турции и Ливане разрабатываются по приказу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

WSJ напоминает, что Израиль долгое время воздерживался от нападения на лидеров ХАМАС, которым такие страны, как Катар, Ливан, Иран, Россия и Турция предоставляли определенную защиту. Однако после 7 октября ситуация изменилась, и теперь руководство страны проучило израильской спецслужбе «Моссад» действовать против руководителей ХАМАС, где бы они не находились.

Этот поворот в политике Израиля похож на тот, который случился после нападения арабских террористов на израильских спортсменов во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Тогда Израиль публично заявил, что все причастные к нападению будут найдены и убиты. В последующие 20 лет большинство террористов были найдены и устранены во Франции, Италии, Греции, на Кипре и в Ливане.

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