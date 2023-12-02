Эстония устроила демарш против лукашенковской делегации

Эстония устроила демарш против лукашенковской делегации1
- 2.12.2023, 17:42
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Премьер страны не приняла участие в мероприятии, на котором были представители режима.
По сообщению пресс-службы правительства Эстонии, премьер-министр Кая Каллас отменила участие в одном из мероприятий серии Global Stocktaking на 28-й конференции ООН по климату, поскольку было известно, что в нем примет участие делегации режима Лукашенко.
Как писал сайт Charter97.org, президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал Лукашенко.
«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.