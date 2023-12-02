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В Симферополе две диверсантки отравили российских захватчиков

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  • 2.12.2023, 18:05
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В Симферополе две диверсантки отравили российских захватчиков

Более 20 погибших.

Российские пропагандисты пожаловались, что в оккупированном Симферополе «две диверсантки» якобы отравили десятки оккупантов. «Милые девушки» угостили отравленными алкоголем и едой захватчиков в одной из воинских частей, в результате чего 20 военных РФ погибли, еще 11 попали в больницу, пишет «Обозреватель».

О случае написал пропагандистский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» 1 декабря, ссылаясь на источники. Отмечается, что на КПП воинской части якобы пришли «две милые девушки», которые представились местными жительницами.

Они принесли семь бутылок водки и закуску – рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Охране сказали, что хотят отблагодарить «наших пацанов», пишет канал.

«Парни водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели. И многие отравились», – рассказал источник пропагандистов.

В принесенных алкоголе и еде якобы нашли «огромные дозы мышьяка», а в одной из бутылок – стрихнин – очень сильный яд, токсин дерева чилибуха, который используют в качестве пестицида для уничтожения грызунов.

От такого «угощения» скончались 24 военных РФ, еще 11 госпитализированы.

«Преступниц обнаружить не удалось. Идет следствие. Правоохранители выясняют, связаны ли убийцы с диверсантами из Мелитополя, которые недавно отравили нескольких офицеров ФСБ», – пожаловались пропагандисты

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