Где за границей белорусы могут встретить Новый год
- 2.12.2023, 18:17
Главные направления.
Белорусы активно бронируют туры на новогодние праздники. Какие есть варианты и сколько придется заплатить, узнали в Республиканском союзе туриндустрии.
Новый год уже совсем скоро, и путевки на отдых разлетаются как горячие пирожки. И пока белорусы ждут горящих путевок и сидят на чемоданах, туроператоры предупреждают: цены будут только расти.
Все цены в обзоре указаны на двоих человек, если иного не прописано отдельно, пишет tochka.by.
Классический отдых в Египте и ОАЭ
Эти направления сейчас самые популярные. Особенным спросом пользуются Эмираты. По цене отдых в Дубае уже почти сравнялся с курортами вроде Хургады и Шарм-эш-Шейха. Да и добраться туда уже можно быстрее – за пять с половиной часов против прежних семи.
Египет предлагает отдых «все включено» за $1,8–2,2 тыс., гала-ужины будут стоить $100–300. Чуть выше цена в ОАЭ. Там путешествие с завтраками обойдется в $2,2–2,5 тыс., а гала-ужины – в $100–1000.
Однако мест осталось немного. В Египет на вылеты 27–28 декабря мест нет, а в Эмиратах места заполняются очень быстро.
Но есть вариант и более экзотического отдыха – круиз по Персидскому заливу. Стоит $2,3 тыс. с полным пансионом. Туда также активно записываются.
Поднебесная тоже в топе
В народных лидерах и Китай. Лететь нужно через Москву, но цена путешествия еще в рамках $2 тыс.
Да, там не приходится ждать безлимита на еду и напитки, но стритфуд спасает. Сытный, экзотический и дешевый – найти ларек или ресторчанчик можно на каждой улице.
А что с Европой?
Наибольшим спросом пользуются польские курорты – Татры, Закопане, Хохолувские термы и Буковина.
В те же Татры тур на пять дней будет стоить €200 с человека. Можно погреться в джакузи с видом на горы, искупаться в бассейнах. Удовольствие доступное – от €17 на три часа. Есть и источники с целебной водой.
Популярны также горнолыжные туры в Словакию (курорт Ясна и др).
Для любителей созерцать и просто наслаждаться новогодней атмосферой доступны польские и немецкие города с их рождественскими ярмарками. Наши туристы стараются посетить Вроцлав, Краков, Варшаву, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт, Мюнхен.
Другие европейские страны вроде Франции и Италии популярны по другой причине. В пяти-семидневный тур чаще отправляются, чтобы возобновить визовую историю.
И снова на Восток
Если с визой все же беда, то покататься на лыжах можно и в Азербайджане.
Курорт Шахдаг не пользуется большой популярностью у туристов, но там есть на что посмотреть. Хорошие трассы, новые австрийские подъемники и другие условия для зимнего отдыха. Цена с апартаментами составит от $1761 на даты с 27 декабря по 3 января.
Есть предложение встретить Новый год прямо в самолете по пути в Армению. Такой вояж на четыре ночи обойдется в $1,5 тыс. Полетом дело не ограничится – туристы посетят ярмарки в Ереване и отдохнут на горнолыжном курорте и озере Севан.
Для любителей самостоятельно планировать свои развлечения подойдут путешествия в Тбилиси и Стамбул. На двоих выйдет от $1,6–1,7 тыс. Минимум экскурсий – максимум свободы.
Что-то более экзотичное
Путешествия в отдаленные места вроде Таиланда, Шри-Ланки, Сейшел и Мальдив тоже более чем доступны с пересадкой в Москве.
Отдельно туроператоры отмечают Кубу: 10–11 ночей в формате «все включено» обойдется туристам от $2,8 тыс. Цены на путешествие в Шри-Ланку и Таиланд начинаются от $2,1 тыс. за отель 4–5 звезд, но только с завтраками.
Маврикий, Сейшелы и Мальдивы менее популярны – далеко и дорого.