закрыть
2 декабря 2023, суббота, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые опровергли популярный миф о витамине D

  • 2.12.2023, 18:38
  • 1,288
Ученые опровергли популярный миф о витамине D

Работа исследователей бросает вызов широко распространенному мнению.

В ходе крупного клинического исследования ученые обнаружили, что добавки витамина D не повышают прочность костей и не предотвращают переломы костей у детей с дефицитом этого микроэлемента. Эта работа бросает вызов широко распространенному мнению, согласно которому, прием витамина D влияет на здоровье костей, пишет «Хайтек».

Переломы у детей могут привести к инвалидности и/или плохому качеству жизни. В последние годы эксперты активно обсуждают потенциал витамина D для улучшения прочности костей. Тем не менее, ранее ученые не проводили клинических испытаний для проверки этой идеи.

Теперь ученые провели клинические испытания, чтобы выяснить, снизит ли прием добавок витамина D риск переломов костей или повысит прочность костей у школьников. Результаты опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology. Это крупнейшее рандомизированное контролируемое исследование влияние витамина D на детей.

В течение трех лет 8 851 школьник в возрасте от 6 до 13 лет, проживающий в Монголии, получал еженедельную пероральную дозу витамина D. У 95,5% участников наблюдался дефицит витамина D на базовом уровне, и исследуемые добавки были очень эффективны в повышении уровня микроэлемента в нормальном диапазоне. Тем не менее, они не оказали никакого влияния на риск переломов или прочность костной ткани, измеренную в подгруппе из 1 438 участников с помощью количественного ультразвука.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип