Ученые опровергли популярный миф о витамине D 2.12.2023, 18:38

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Работа исследователей бросает вызов широко распространенному мнению.

В ходе крупного клинического исследования ученые обнаружили, что добавки витамина D не повышают прочность костей и не предотвращают переломы костей у детей с дефицитом этого микроэлемента. Эта работа бросает вызов широко распространенному мнению, согласно которому, прием витамина D влияет на здоровье костей, пишет «Хайтек».

Переломы у детей могут привести к инвалидности и/или плохому качеству жизни. В последние годы эксперты активно обсуждают потенциал витамина D для улучшения прочности костей. Тем не менее, ранее ученые не проводили клинических испытаний для проверки этой идеи.

Теперь ученые провели клинические испытания, чтобы выяснить, снизит ли прием добавок витамина D риск переломов костей или повысит прочность костей у школьников. Результаты опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology. Это крупнейшее рандомизированное контролируемое исследование влияние витамина D на детей.

В течение трех лет 8 851 школьник в возрасте от 6 до 13 лет, проживающий в Монголии, получал еженедельную пероральную дозу витамина D. У 95,5% участников наблюдался дефицит витамина D на базовом уровне, и исследуемые добавки были очень эффективны в повышении уровня микроэлемента в нормальном диапазоне. Тем не менее, они не оказали никакого влияния на риск переломов или прочность костной ткани, измеренную в подгруппе из 1 438 участников с помощью количественного ультразвука.

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