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РПЦ выпустила книгу с военной пропагандой

  • 2.12.2023, 18:43
РПЦ выпустила книгу с военной пропагандой

Сборник появился в разделе «Детские книжки».

Издательство Московской патриархии выпустило сборник, состоящий из пословиц, библейских цитат и высказываний святых отцов о войне, службе в армии и врагах России. В аннотации говорится, что вошедшие в книгу изречения «учат тому, как нужно относиться к родине», «настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе», пишет The Moscow Times.

Сборник под названием «Жить — Родине служить» появился в разделе «Детские книжки» и имеет карманный формат. В агитке говорится о необходимости быть «покорным всякому человеческому начальству», поскольку «всякая власть от Бога», а война представлена «богоугодным» делом.

В книге есть следующие главы: «Святые отцы о войне, мире и российском воинстве»; «Призовут — мы не потужим: Родине послужим»; «Без рытья нет на войне житья»; «Строевая подготовка — сила, бравость и сноровка»; «Стойкий солдат не знает слова «назад»; «Тайну храни — честь береги», «Земля Русская вся под Богом», «О врагах нашей Родины», «Правда против лжи» и другие.

Среди прочего в сборнике есть изречения архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического об обороне Севастополя в Крымской войне 1854–1855 годов. Также в книге приводится высказывание преподобного Макария Оптинского о том, что не стоит бояться умирать на войне, поскольку «положившие живот свой на брани, верно, получат оставление грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы Небесной».

Это перекликается с заявлениями патриарха Кирилла, который неоднократно оправдывал вторжение в Украину и призывал молиться за президента России Владимира Путина. В одной из проповедей он сказал российским военнослужащим, чтобы они не боялись умереть на фронте. Те, кто, «движимый чувством долга», погибает на войне, «приносит себя в жертву за других», и эта жертва «смывает все грехи», говорил патриарх.

Он также утверждал, что человечество не способно жить без войны, и призывал православных граждан России встать на защиту Отечества, чтобы страна смогла «выйти победительницей» из схватки, «развязанной силами зла».

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