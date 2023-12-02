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Политолог: Лукашенко поджидал глав африканских государств возле туалета

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  • 2.12.2023, 18:53
  • 11,196
Политолог: Лукашенко поджидал глав африканских государств возле туалета

Уринодипломатия.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал встречи Лукашенко на 28-й конференции ООН по климату в Объединенный Арабских Эмиратах:

— Лукашенко занимался «уринодипломатией». Поджидал возле туалета лидеров государств и делал селфи. Коморские острова, Кения, Зимбабве.

Как писал сайт Charter97.org, президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал Лукашенко.

«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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