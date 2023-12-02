В Эстонии хотят депортировать тех, кто попытается получить российское гражданство 4 2.12.2023, 18:59

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Власти работают над правовым механизмом высылки.

Правительство Эстонии ищет юридические механизмы для депортации лиц, которые захотят получить гражданство страны-агрессора России.

Об этом 1 декабря пишет Рostimees со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

По данным издания, ранее в ноябре министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс говорил, что эстонские власти работают над правовым механизмом высылки из страны потенциальных обладателей российских паспортов. Теперь это подтвердила премьер, напомнив, что РФ нарушила все принципы международного права, вторгшись в Украину.

Каллас уверена, что РФ ищет способы подорвать безопасность в Эстонии и странах-союзниках.

«Россия практиковала нападения на страны Балтии в ходе военных учений, постоянно представляет враждебные и ложные повествования о западных странах по официальным каналам или совсем недавно снова начала организовывать въезд нелегальных мигрантов в Европейский союз», – привела пример премьер-министр.

По ее мнению, человек, долгое время проживший в Эстонии, имел возможность с помощью объективных СМИ составить истинное представление о нападениях России на Украину и об отношении свободного, демократического мира к такой агрессии. В таких обстоятельствах решение добровольно принять российское гражданство – это явный сигнал, который эстонское государство не может игнорировать, считает она.

«Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство РФ в то время, когда она нападает на Украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости, в рамках мобилизации, он готов вступить в армию России и участвовать в нападении на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», – подытожила Каллас.

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