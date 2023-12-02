Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье. Ночью и утром 3 декабря на большей части территории Беларуси ожидается сильный снег.
Завтра погодные условия ухудшит циклон, смещающийся с Карпат через юго-восток Беларуси на Брянскую область. Будет облачно, ночью с прояснениями. В отдельных районах страны прогнозируется слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..-10°С, по северу страны при прояснениях воздух будет охлаждаться до -13°С, днем будет 0..-7°С.
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