Военные ВСУ устроили оккупантам смертельный «сюрприз» 2.12.2023, 19:42

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Украинские военные успешно ликвидировали оккупантов в их окопе.

Бойцы под псевдонимами «Нео» и «Венея» из бригады «Буревой» выполнили эффективную операцию, ликвидировав четырех оккупантов прямо на их позиции. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Ночью во время выполнения боевого задания они должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко от позиций врага. Понимая это, в условиях плохой видимости, им удалось пройти незамеченными почти вплотную к окопам противника», - написал Клименко.

Бойцы из бригады «Буревой» действовали уверенно. Они наткнулись на позицию русских солдат и спустились в их окоп. Там военные открыли огонь на поражение. Четверо оккупантов, неожидав такой атаки, были ликвидированы «Нео».

«После этого они вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевое задание», - добавил глава МВД.

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