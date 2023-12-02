Большинство путевок в белорусские санатории и отели выкупили россияне 1 2.12.2023, 19:37

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Все места практически полностью забронированы.

Номера в белорусских санаториях и отелях желающие отдохнуть в новогодние праздники активно бронировали еще с начала осени. И сейчас, когда декабрь только начался, во многих объектах уже или нет мест, или осталось совсем мало. Причем, судя по брони, в этом году большинство отдыхающих — это россияне, сообщила пресс-служба Республиканскго союза туристической индустрии (РСТИ). «Зеркало» рассказывает, что с заполняемостью, ценами и куда еще можно попасть.

Брест

В брестском отеле «Hermitage» рассказали, что свободных номеров уже нет, высокий спрос на все даты до 8 января. На «самые горячие» даты однокомнатный номер с завтраком стоил от 340 рублей, двухэтажные апартаменты с сауной — до 1000. В отеле ждут гостей из Москвы и Петербурга. Сама встреча Нового года обходится в 370 рублей на взрослого и 140 на ребенка.

— Представьте, одна большая семья под бой курантов будет отдыхать здесь уже в девятый раз. В нашем городе у них нет родственников или друзей, но три поколения семьи целенаправленно приезжают именно сюда встречать каждый Новый год, — рассказала начальник отдела маркетинга и продаж отеля «Hermitage» Татьяна Зайцева, пишет пресс-служба РСТИ.

Санаторий «Ружанский» в Пружанском районе загружен отдыхающими с 30 декабря по 2 января, но там еще осталось «буквально пару номеров». В администрации рассказали, что и сюда приедет много россиян — «в период новогодних праздников это 40−50% наших гостей». Новогодний банкет тут стоит 172−355 рубля для ребенка и взрослого соответственно.

Могилев

Директор «Могилевоблтурист» Елена Карпенко сообщила, что в этом году тоже большой спрос на отдых в регионе и тоже едут россияне — из Смоленска, Брянска, Москвы. Там органазовывают «Новогодний экспресс» в Беловежскую пущу, «желающих набирается около 20 вагонов», объяснили в организации, и билеты еще есть.

В отеле «Атриум» в областном центре на Новогоднюю ночь продали 75 номеров из 135, но мест в банкетном зале, где и устроят празднование (300 рублей с человека), уже нет. Правда, в отеле думают открыть еще один зал.

— К нам приезжают со всей республики. Очень популярен наш отель среди россиян, балуют нас своими визитами и туристы из таких стран как Великобритания, Турция и Китай, — рассказала генеральный менеджер отеля «Атриум» Татьяна Филиппова.

Гомель

В областном санатории «Машиностроитель», который относится к «Гомсельмашу», еще только утвердили цены на заезды с 15 декабря, поэтому еще можно успеть забронировать номера там.

В администрации рассказали, что отремонтировали корпус и готовят программу с банкетом. В этом санатории тоже ждут гостей из РФ: «К нам всегда интерес большой: едут отдыхающие из Курска, Брянска, Москвы», — добавила директор Екатерина Цитко.

Минск

В группе отелей «Виктория» (это «Виктория», «Виктория СПА», «Виктория Олимп», «Замковый», «Монастырский») к началу декабря на новогодний банкет оставались всего 20−30 мест. Рестораны на 31 декабря уже забронированы на 85%, гостиницы — на 90%, а в некоторые уже не попасть.

— По сравнению с прошлым годом загрузка выросла на 10−15%. Что касается цен, то средняя стоимость проживания с 31 декабря по 1 января с завтраком — 320−340 рублей в одноместном номере, 440 рублей — в двухместном. Сама же новогодняя ночь в ресторане с шоу-программой обойдется в 400 рублей взрослому и 150 ребенку, — поделился представитель сети Вячеслав Зайцев.

Он рассказал РСТИ, что в основном ждут россиян, многие из них собираются отдыхать в Беларуси вплоть до 8 января:

— Каждого десятого уже можно назвать постоянным гостем, который приезжает из года в год. Как правило, это семейные пары с достатком выше среднего, из тех, кто привык весело и шумно отмечать Новый Год за рубежом.

В отеле «Willing» распроданы все номера до 5 января включительно, причем, как рассказали в администрации, — по максимальной цене (стартовала с 300 рублей и дошла до 425). Белорусов там будет мало — на 80−90% места бронируют россияне, «постоянно приезжают также китайцы».

Экскурсионные туры по Беларуси тоже скупают россияне

В туристической компании «БелИндТрэвел» рассказали, что продали все экскурсионные туры по стране на новогодние праздники. И здесь главным образом едут россияне. Руководство добавило, что еще есть места на однодневные поездки, но путевки наполовину распроданы, а возможности у организаторов ограничены.

В витебской компании «Илва» спрос тоже вырос — и поехали гости из РФ, новогодние туры проданы на 80%. Причем на новогодний экспресс «В гости к Деду Морозу», кроме белорусов, билеты тоже раскупают жители Смоленска. Едут и группы из предприятий.

— Растет и уровень корпоративного спроса, едут крупные предприятия — «Газпром», «Росатом»… Их интересуют отели более высокого класса — 4−5 звезд, чтобы был СПА, дорогой хороший ресторан, вип-обслуживание. С этим как раз проблем нет. А вот с отелями 3 звезды с уровнем номеров «комфорт» есть сложности в Гродно, Витебске, да и в Бресте: можно было бы увеличить в разы количество туристов, но отельная база хромает. Наблюдается в этом году большой спрос на Могилевщину благодаря открытию дворцов в Жиличах и Кричеве, а также хорошему уровню отелей в Могилеве, — заявила директор витебской туркомпании «Илва» Лариса Петровская.

В «Илве» добавили, что спрос от российских туристов растет как ко «внутреннему туристическому направлению» и запрос есть уже и на майские праздники.

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