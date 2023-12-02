Гомельские спасатели решили купить детектор лжи 1 2.12.2023, 20:05

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За $11 тысяч.

Гомельское областное управление МЧС хочет закупить до конца текущего года полиграф. На покупку, которая не связана с профессиональной деятельностью спасателей, МЧС готово отдать 34 000 рублей (около 11 000 $) из средств бюджета, пишет «Флагшток».

В соответствии с материалами госзакупки, спасатели хотят закупить «профессиональный компьютерный полиграф» с 14 датчиками (включая датчики мимики лица, дыхания, двигательной активности, кожногальванической реакции).

В заявке МЧС нет описания того, как будет использоваться устройство. Из данных тендера известно, что документы на приобретение полиграфа утверждены в Минске начальником республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» Игорем Зарембо, за приобретение устройства в Гомеле отвечает подполковник внутренней службы Андрей Аверкин.

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