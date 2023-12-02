закрыть
2 декабря 2023, суббота, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гомельские спасатели решили купить детектор лжи

1
  • 2.12.2023, 20:05
  • 1,034
Гомельские спасатели решили купить детектор лжи

За $11 тысяч.

Гомельское областное управление МЧС хочет закупить до конца текущего года полиграф. На покупку, которая не связана с профессиональной деятельностью спасателей, МЧС готово отдать 34 000 рублей (около 11 000 $) из средств бюджета, пишет «Флагшток».

В соответствии с материалами госзакупки, спасатели хотят закупить «профессиональный компьютерный полиграф» с 14 датчиками (включая датчики мимики лица, дыхания, двигательной активности, кожногальванической реакции).

В заявке МЧС нет описания того, как будет использоваться устройство. Из данных тендера известно, что документы на приобретение полиграфа утверждены в Минске начальником республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» Игорем Зарембо, за приобретение устройства в Гомеле отвечает подполковник внутренней службы Андрей Аверкин

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип