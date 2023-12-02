Reuters: «Призрачный флот» РФ под ударом 2.12.2023, 20:43

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США и ЕС давят на три страны, помогающие России обходить нефтяные санкции.

ЕС и Великобритания усиливают давление на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы усилить надзор за судами под их флагами, чтобы гарантировать, что они не помогают России обходить ценовой потолок на нефть. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Санкции запрещают западным компаниям предоставлять морские услуги, такие как транспортировка, страхование и финансирование, которые способствуют торговле российской нефтью, продаваемой сверх ценового потолка в 60 долларов. Поэтому России все чаще приходится обращаться к так называемому «призрачному флоту» старых танкеров, чтобы перевозить нефть и избегать ограничения.

«Панама, Республика Маршалловы Острова и Либерия позволили некоторым из этих кораблей нести свои флаги, по данным разведки Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков. Эта практика, известная как «переход флага», позволяет некоторым подставным компаниям, которые были созданы для торговли российской нефтью, плавать на кораблях под этими флагами и уклоняться от санкций», - пишет Reuters, добавляя, что разведка Lloyd's List Intelligence заявила, что почти 40% из примерно 535 танкеров «темного» флота зарегистрированы через компании на Маршалловых островах.

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