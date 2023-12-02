Как Путин кормит зерном натовских солдат Telegram-канал «СерпомПо»

2.12.2023, 22:10

А Африку «предал».

Что-то непонятное происходит с геополитическими маневрами кремлевских военных операторов.

Вроде бы объяснено стране и не раз, что «мы» (т.е. они – Путин, Лавров и другие) в Украине «воюют с НАТО». Говорилось и про «законные военные цели» при поставках вооружений НАТО в Украину и еще какая-то чепуха. И вроде бы, надо «подрывать снабжение противника» по всем статья. Молока, яиц, металлов, пшеницы не давать.

Еще Путин и другие возмущались тем, что поставки украинского зерна идут не в бедные страны Африки, а богатым европейцам. А «мы» (т.е. они – Путин, Лавров и другие) об Африке страдаем …

И вот выходит сегодня официоз РИА «Новости» и с гордостью сообщает: «Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС».

То есть, подводим итог. Африку предали – гонят зерно в Европу, вместо того, чтобы все зерновые потоки ориентировать на восток и юг, а западу не давать ни зернышка. И кроме того, Путин кормит русским зерном сытых натовских солдат («Зер гут, Вольдемар, зер гут»)

Что за чертовщина? Объясните стране Соловьев, Симоньян, Скабеева. Не встал ли кто на измену?

Кстати, чем же Европа за зерно Путину платит? Рублями или юанями? Не может же быть, чтобы «королем долларом» или нетрадиционными евро …

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