Политолог: Всё, Лукашенко себя исчерпал
- 22.12.2023, 11:30
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2023-й стал для диктатора годом одиночества.
Лукашенко отчаянно старается дистанцироваться от России, ослабшей из-за войны в Украине, но его попытки не увенчаются успехом. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразил военный и политический эксперт, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
— Какие главные события вы бы отметили в 2023-м году?
— На первое место поставлю продолжающуюся российскую агрессия против Украины, которая влияет на многое в мире. Например, на расстановку сил и на ситуацию с безопасностью. Второе событие, следующее из первого, это укрепление Восточного фланга НАТО и безопасности Финляндии на фоне угроз Путина, так как это меняет архитектуру безопасности в Европе.
Следующее — атака ХАМАС на Израиль, которая влияет на международный ландшафт. Выделю и попытку наладить отношения США и Китая.
Стоит вспомнить и бунт Евгения Пригожина в России. Прецедент, продемонстрировавший, что и такое может произойти в РФ. Это аргумент скептикам, которые говорили о том, что в РФ такое невозможно.
Еще одно незаурядное событие, о котором стоит сказать, это обращение России за снарядами к Северной Корее. Нечасто бывает, когда государство, которое считается сильным, просит у более слабого вооружение.
Лично мне еще интересна и победа в Аргентине президента Хавьера Милея, который декларирует либертарианство и планирует на своей должности его воплощать. Впервые в истории Аргентины президентом стал человек, который открыто декларирует себя либертарианцем. До этого там были консерваторы, неоконсерваторы, либералы и так далее. Мне интересно, во что же это все выльется.
— Вы отслеживаете и ситуацию в Беларуси. Каким этот год был для режима Лукашенко?
— Как мне кажется, со стороны Лукашенко были попытки дистанцироваться от России и Путина. Очевидно, что белорусский диктатор не уверен в будущем Путина и в том, что РФ всегда будет для него надежным плечом для сохранения режима.
Лукашенко ищет пути возобновления экономических связей. Давайте вспомним его поездки на Ближний Восток, в Африку. Большая белорусская делегация несколько недель назад была во Вьетнаме. Это интересный момент, который свидетельствует о том, что, возможно, диктаторский режим Лукашенко разочаровывается в происходящем, понимая, что у России очень много проблем.
Подчеркну, определенные процессы свидетельствуют о том, что он не уверен, будет ли Россия поддерживать Беларусь. К слову, это сигнал и для белорусов, ведь у российской экономики перспективы далеко не радужные. Особенно после 12-го пакета санкций.
Очевидно, что белорусский режим сейчас ищет альтернативы и в экономике, и по другим аспектам. Плюс необходимо понимать, что после авантюр с «вагнеровцами» Лукашенко окончательно разочарован, потому что понимает, что с ним никто не будет разговаривать. Он ведь давал какие-то «гарантии» Пригожину, и это не сработало.
Знаете, считаю, что для Лукашенко 2023-ий — год одиночества и застоя. Каких-то идей, чего-то нового, он предложить не может. Лукашенко исчерпал себя как политик, как фигура. Всё, он уже ничего не может. Отчаянные попытки найти какие-то рынки, какие-то связи выглядят, просто нелепо.
— Хотелось бы услышать ваш прогноз того, каким будет 2024-ий год?
— В геополитическом плане следующий год будет непростым. Во-первых, продолжается российская агрессия против Украины. Во-вторых, выборы в США, которые будут влиять на мировые события. В-третьих, он будет во многом показательным с точки зрения вообще продолжения российско-украинской войны на нынешнем этапе. Мне кажется, что ближе к концу 2024-го будут видны более ясные перспективы, в каком обозримом будущем война может закончиться.
Я все-таки прогнозирую, что бюджета, который Россия выделила на «оборонку», вряд ли хватит на технологический рывок. Российская экономика и военно-промышленный комплекс будут ослабевать.
Украина же вместе с Европой будут наращивать ВПК и работать над технологическим и инновационным прорывом в сфере существующих вооружений либо перспективных. В сфере дронов. Считаю, что в следующем году нас ждет прорыв по производству дронов и в целом роботизированных систем.
Думаю, что 2024-ый станет годом увеличения производства вооружения. Настанет окончательный слом парадигмы тех политических курсов, которые были у многих политиков европейских стран, считавших, что необходимо вкладывать в разные сферы, но не уделяли должного внимания вооружению и безопасности. Слом данной парадигмы — важное событие, особенно для Европы.