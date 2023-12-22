И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец

22.12.2023, 18:45

3,210

Антон Швец

Разрушен еще один российский миф.

Ну, я прямо не знаю, что сказать.

Patriot – это ПВО, которое начали разрабатывать в 1963 году. Как раз мой папа в детсад пошел. Первые Patriot стали на вооружение США за четыре года до моего рождения. Официально в эксплуатации с 1984 года. Версия ПАК-3, используемая нами, принята на вооружение в 2001 году. Я еще в школе учился.

Через пять лет после того, как текущая версия Patriot стала на вооружение, то есть в 2006 году, первые серийные Су-34 будут выпущены с завода Чкалова. Еще через восемь лет, в 2014-м, первый Су-34 с отметкой, что это самолет поколения 4++ (ох уж эти плюсы), будет принят на вооружение ВВС РФ.

В общем, россияне заср*ли уши всем, что Су-34 – суперсамолет. И как Су-25, может лущить танки. И так как маневренный, почти как Су-27, то может напедалять от истребителя. Несет миллион бомбовой нагрузки и ракеты Х. Ну и, конечно, на нем стоит супер-пупер-РЭБ-станция «Хибины», которая просто отключает враждебной ПВО радары, свет, смысл жизни и запрещает расчету ср*ть. На практике – уже другой кейс, что ни «Хибины», ни вертолеты прикрытия РЭБ от американской п...здюлины с украинским привкусом не помогают.

И эти люди собирались воевать с НАТО.

Мое приветствие ПВО. И компании Raytheon, а также ее 200 подрядчикам, которые и производят современные Patriot.

Антон Швец, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».