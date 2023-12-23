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Су-34 заманили в западню: неожиданная версия уничтожения самолетов РФ на юге Украины

  • 23.12.2023, 8:36
  • 5,696
Су-34 заманили в западню: неожиданная версия уничтожения самолетов РФ на юге Украины

Оккупанты не учли, что Patriot по таким целям работает на дальности до 160 километров.

Авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал уничтожение сразу трех Су-34 российских оккупантов на южном направлении.

При этом он допускает, что Силы обороны Украины использовалась систему ПВО Patriot. Такое мнение эксперт высказал в интервью Radio NV.

При этом он также напомнил о том, что российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.

«Потому что они немного не учли, что Patriot по аэродинамическим целям [работает на] дальности 160 километров», — объяснил собеседник.

Теперь на южном направлении будет безопаснее, потому что ВС РФ будут принимать в расчет возможное присутствие американской системы ПВО.

Прежде российские войска в «режиме конвейера» сбрасывали по 100 бомб за сутки. Теперь же каждая вылазка с КАБ будет тщательно планироваться.

«Будут проверять, нет ли поблизости Patriot, потому что у него характерная сигнатура радиоэлектронных сигналов», — уточнил эксперт, добавив, что опасность, сопряженная с КАБ, снизится по всей линии фронта.

Появилось первое видео уничтоженных российских Су-34

В Сети также появилось первое видео 140-го отдельного разведывательного батальона, на котором зафиксированы прилёты высокоточных авиабомб JDAM по позициям российских оккупантов.

При этом на камеры дронов также попали российские Су-34, которые вероятно летели на перехват бомб и в результате попали под огонь ВСУ.

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности уничтожения трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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