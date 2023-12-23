Су-34 заманили в западню: неожиданная версия уничтожения самолетов РФ на юге Украины 23.12.2023, 8:36

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Оккупанты не учли, что Patriot по таким целям работает на дальности до 160 километров.

Авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал уничтожение сразу трех Су-34 российских оккупантов на южном направлении.

При этом он допускает, что Силы обороны Украины использовалась систему ПВО Patriot. Такое мнение эксперт высказал в интервью Radio NV.

При этом он также напомнил о том, что российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.

«Потому что они немного не учли, что Patriot по аэродинамическим целям [работает на] дальности 160 километров», — объяснил собеседник.

Теперь на южном направлении будет безопаснее, потому что ВС РФ будут принимать в расчет возможное присутствие американской системы ПВО.

Прежде российские войска в «режиме конвейера» сбрасывали по 100 бомб за сутки. Теперь же каждая вылазка с КАБ будет тщательно планироваться.

«Будут проверять, нет ли поблизости Patriot, потому что у него характерная сигнатура радиоэлектронных сигналов», — уточнил эксперт, добавив, что опасность, сопряженная с КАБ, снизится по всей линии фронта.

Появилось первое видео уничтоженных российских Су-34

В Сети также появилось первое видео 140-го отдельного разведывательного батальона, на котором зафиксированы прилёты высокоточных авиабомб JDAM по позициям российских оккупантов.

При этом на камеры дронов также попали российские Су-34, которые вероятно летели на перехват бомб и в результате попали под огонь ВСУ.

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности уничтожения трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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