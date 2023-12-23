«Блуждающий» Patriot: как ВСУ сбили сразу три российских истребителя 23.12.2023, 13:28

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Стали известны новые детали блестящей операции.

В полдень, 22 декабря, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Южном направлении уничтожены три современных российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

В сети сообщают, что истребители могли сбить в Чаплинском районе и в районе Каланчака, поскольку там слышали соответствующие взрывы после попадания по Су-34.

«Апостроф» расспросил экспертов, как украинским воздушным силам удалось уничтожить российские самолеты, которыми оккупанты очень гордятся.

«Ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого «шахеда» с серией «Ы» получил послание от оккупантов: «сDохните сYки». Отличная идея! Вот вам наш ответ! Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Вечного полета, «братья», - написал в Телеграмм-канале командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона эту информацию подтвердил.

«Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику», - сказал Игнат.

По его словам, у россиян есть несколько десятков таких самолетов, и они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. Именно с них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

«Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители – это авиационные комплексы, чрезвычайно технологичная вещь», - добавил спикер.

Надо заметить, что в ноябре воздушно-космические силы России хвастались тем, что получили партию новых Су-34.

Как говорят эксперты, этот самолет сбить не так-то просто. Это новая российская машина предназначенная для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям в оперативной и тактической глубине на удалении 150-600 км от линии боевого столкновения.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия. Он нафарширован системами РЛС и РЭБ. В целях повышения живучести самолета и защищенности экипажа внешний корпус кабины самолета выполнен из бронированной оболочки из титанового сплава.

«Мне самому очень интересно, как сбили эти сушки, - говорит в комментарии «Апострофу» экс-командующий аэромобильными войсками Украины, полковник Иван Якубец, - Думаю, что нашим воздушным силам удалось провести какую-то спецоперацию. Вероятно, что сбили их с систем Patriot, которые расставили у линии фронта и они поймали эти самолеты на живца. Если это так, то очень хорошо. Су-34 это самый современный и самый дорогой российский истребитель».

С такой версией согласен и военный эксперт Иван Ступак.

«Я думаю, что Су-34, вероятнее всего, сбили с систем Patriot, которые блуждают по линии фронта. Наши ребята из воздушных сил действовали, как иллюзионисты и подловили рашистские вундервафли. Кроме трех самолетов на концерт в Кобзон отправлено еще шесть пилотов, потому что в каждом самолете их по два», - говорит Ступак, - Хотя россияне заявили, что «пилотов ищем», но я думаю они их не найдут живыми».

Иван Ступак напомнил, что это не первое масштабное сбивание целых авиаподразделений за один раз. В мае схожий случай был зафиксирован на Брянщине. Напомним, тогда была сбита авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. Позже украинские официальные лица, в частности, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердили, что тогда удар был нанесен системой Patriot.

«В сети сейчас гуляет ролик на котором наши защитники демонстрируют Patriot, где есть наклейки сбитых 3 вертолета и 3 самолета. Думаю скоро мы увидим еще три наклейки», - резюмировал эксперт.

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