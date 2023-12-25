Главный страх Путина Леонид Невзлин

25.12.2023, 9:05

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Леонид Невзлин

Пойдут ли россияне на улицу?

У Путина много страхов и один из них – так называемые выборы. Даже срежиссированные его технологами из АП, они – пугают. Он боится собственного народа, представителей которого он уже почти два года сотнями тысяч отправляет на убой.

Он по-прежнему хочет называться лидером нации, для чего организуются в очередной раз «электоральные мероприятия» (как назвал их в своей время политолог Григорий Голосов). Разумеется, ни о какой легитимности как самих «выборов», так и их результатов говорить нельзя. Ни на уровне мирового сообщества, ни внутри страны.

Еще одно подтверждение страха бункерного кандидата. ЦИК объявила, что нашла ошибки в документах Екатерины Дунцовой, которая хочет поучаствовать в «выборах» и которая могла нарушить распланированный ход утверждения Путина президентом. Ведь даже древнего Зюганова во избежание рисков заменили уже доказавшим свою никчемность в 2004 году Харитоновым. А Дунцовой путинский ЦИК отказал в регистрации на самом раннем этапе. Боятся.

А что народ? Пойдут россияне на улицу возмущаться, протестовать, защищать свои права? Сомневаюсь. В этом их коренное отличие от украинцев. У украинцев есть право выбора власти голосованием или через Майдан Незалежности. И они своими правами пользуются. Потому что у них – очень силен дух свободы. Я люблю украинцев и Украину и желаю им победы над путинской ордой. Я за украинцев. А внутри – они сами разберутся.

Леонид Невзлин, Telegram

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