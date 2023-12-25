Тысячи мигрантов с юга Мексики пешком отправились в сторону границы США 1 25.12.2023, 21:02

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Только в сентябре 2023 года пограничный патруль задержал более 200 000 мигрантов.

Тысячи мигрантов отправились пешком из южной части Мексики, пытаясь достичь границы с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает BBC.

К походу мигрантов могли присоединиться около 7000 человек, преимущественно из южной и центральной части Америки, в том числе тысячи детей.

Они ушли всего за несколько дней до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен должен обсудить с президентом Мексики Лопесом Обрадором пути ограничения массовой миграции. Несколько пограничных переходов недавно были закрыты из-за наплыва мигрантов.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор разделяют обеспокоенность по поводу резкого увеличения количества мигрантов, пересекающих их общую границу.

Количество людей, задержанных на южной границе США, превысило два миллиона как в 2022, так и в 2023 финансовых годах.

Местные СМИ сообщили, что большинство мигрантов были из Кубы, Гаити и Гондураса, но некоторые прибыли даже из Бангладеш и Индии.

Многие рассказали, что решили присоединиться к каравану после нескольких месяцев ожидания разрешений на транзит. В первое утро мигранты преодолели около 15 км, отправившись в путь на рассвете 24 декабря. Один мигрант из Гондураса рассказал, что покинул свою родную страну, спасаясь от преступной группировки, которая угрожала его убить.

По данным Министерства внутренней безопасности США, только в сентябре 2023 года пограничный патруль задержал более 200 000 мигрантов, которые незаконно пересекли границу США и Мексики.

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