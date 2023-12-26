Силовики устроили облаву в Барановичах

Силовики устроили облаву в Барановичах3
- 26.12.2023, 17:20
- 4,660
Задержано минимум восемь человек.
Силовики задержали как минимум восемь человек в Барановичах. Видео с задержанными опубликовал провластный телеграм-канал.
На видео задержанные говорят о том, что «участвовали в митингах в 2020 году» и «перекрывали дороги». Один из задержанных говорит на камеру, что он «ехал в магазин», еще один — что вышел на проезжую часть «просто сфотографироваться».
«Медиазоне» удалось найти в соцсетях людей, похожих на двух задержанных: их зовут Иван Дрик и Дмитрий Михальцевич.
По каким статьям задержаны жители Барановичей и где они сейчас — неизвестно.
В конце ноября силовики уже отчитывались о «зачистке» в Барановичах, тогда были задержаны как минимум четыре человека.