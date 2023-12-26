«За 20 минут прошел обе границы» 2 26.12.2023, 18:41

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Белорусы поделились лайфхаками, как быстро пройти границу перед новогодними праздниками.

Коллапс на границах Беларуси заставляет людей, которые хотят приехать на родину к новогодним праздникам, искать новые маршруты. Некоторые начали делиться в тиктоке своими лайфхаками.

Визажистка из Минска поделилась собственным опытом, как относительно быстро добраться из Варшавы в белорусскую столицу:

«Для тех, кто собирается в Беларусь на Новый год, есть прекрасная подсказка от меня: берете билет на автобус «Варшава — Калининград», а оттуда билет на поезд или самолет. Все. Не надо никаких вам 70-80 часов стоять. Я сама так проезжала, в моем случае проход польско-российской границы занял 2 часа».

Кстати, билеты на поезд «Минск — Калининград» действительно есть в продаже — на ближайшие дни свободных мест хватает. В дороге поезд проводит десять-двенадцать часов, самые дешевые билеты стоят около 125 рублей.

Самолетом, конечно, получится, еще быстрее, но очень не бюджетно — например, билет на рейс «Белавиа» (продолжительность полета до Минска — 2 часа 40 минут) на 27 декабря стоит примерно 955 рублей. Есть также вариант с пересадкой — в этом случае перелет займет 13 часов, но и стоимость билета приятнее (примерно 156 рублей).

Один из комментаторов поделился собственным лайфхаком, как быстро попасть в Беларусь из Литвы:

«В разы проще пройти границу на велосипеде — вот отличная подсказка. Ехал вчера через «Бенякони», за 20 минут прошел обе границы».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ноябре на литовской стороне пограничники начали отправлять велосипедистов стоять в одной очереди с машинами.

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