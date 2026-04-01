В Беларуси объявили о запуске 5G 16 1.04.2026, 20:18

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Кто и где уже может подключиться.

Белорусы дождались – по стране объявили запуск сети 5G. Первыми ею воспользоваться могут абоненты Life.

Поэтапный запуск сети осуществляется в партнерстве с единым инфраструктурным оператором beCloud. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.

«Мы как инфраструктурный оператор обеспечили работу сети 5G с 1 января 2026 года и предоставили возможность всем операторам оказывать услуги своим абонентам», – заявил генеральный директор инфраструктурного оператора beCloud.

Так что доступ к новой сети могут вскоре получить абоненты и других крупных мобильных операторов.

Сеть нового поколения уже доступна в Минске, а также Бресте, Витебске, Могилеве и Гомеле. В отдельных локациях абоненты уже могут видеть значок 5G на экранах своих устройств.

По состоянию на начало апреля текущего года абонентам Life уже доступны более 1000 базовых станций 5G. Сеть активно расширяется. Скоро она станет доступна и жителям Гродно.

Преимущества 5G неоспоримы – более высокая скорость интернета, меньшая задержка и более стабильная работа сети, особенно в местах высокой нагрузки. Но подключиться можно не с каждого Android-устройства.

Как включить поддержку 5G в настройках телефона? Ищем «Настройки» – «Мобильная сеть» – «Подключения» – «Тип сети» – «Предпочтительный режим», затем выбираем режим с поддержкой 5G/4G/3G/2G.

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