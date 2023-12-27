Украина впервые опубликовала имена пленных оккупантов, от которых отказалась Россия 7 27.12.2023, 8:23

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Список.

Украина впервые обнародовала список пленных российских оккупантов, которые оказались не нужны своей родине – Россия отказалась забирать их из плена.

В нем – 200 солдат РФ, которых их страна вычеркивала из списков на обмен и отказывалась возвращать домой.

Список был опубликован в Telegram-канале «Хочу жить» – государственного проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

«Мы впервые открыто публикуем список российских военнопленных («список 200»), которых Россия отказалась возвращать на родину», – сказано в сообщении.

Представители проекта отметили, что российское командование, отказываясь собирать своих солдат из плена, нарушает свой же армейский устав, а именно пункт 23 Устава внутренней службы вооруженных сил РФ.

«Командиры (начальники) обязаны принимать меры по освобождению указанных военнослужащих в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – гласит он.

Эти меры очень просты – России достаточно согласиться и провести обмен пленными с Украиной.

Украина неоднократно заявляла о готовности вернуть домой российских военнопленных. Украина призывала провести обмен «всех на всех», предлагала репатриацию тяжело раненых военнопленных и возвращение пленных многодетных отцов. Страна-агрессор продолжает упорно игнорировать эти инициативы.

«Украина снова идет на беспрецедентный шаг и готова теперь уже на регулярной основе публиковать списки российских военнослужащих, которых Россия на протяжении всего периода полномасштабного вторжения на территорию Украины и ведения агрессивной войны, цинично вычеркивала из списков на обмен и отказывалась возвращать. А ведь это реальные люди, которых дома ждут их жены, дети и матери. Они могли вернуться домой еще в прошлом году, либо буквально в самое короткое время, и встретить Новый год в кругу семьи. Однако для этого нужно всего лишь одно – согласие российской стороны на проведение обмена», – отмечают в «Хочу жить».

Проект продолжит публиковать списки пленных россиян, чтобы показать реальное количество военнослужащих РФ, которые остаются в плену из-за нежелания Москвы идти на обмен.

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