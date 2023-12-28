«Иди работать дворником»: русский оккупант обрушился на Шойгу 28.12.2023, 9:27

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Военный из Новосибирска записал видео.

Заключенный из российского Новосибирска подписал контракт с Минобороны РФ и был отправлен на фронт на Херсонщину.

Накануне оккупант Михаил записал видеообращение ко всем своим знакомым и заключенным, которые еще сидят в колонии в Новосибирске и раздумывают над тем, а не подписать ли и им контракт с МО РФ, передает dialog.ua.

Свою речь оккупант начал с того, что никто обещанные подъемные 300 тысяч рублей так и не выплатил, а максимум, который тот получил, — 40 тысяч.

Одежду также не выдали по размеру. Оккупантам пришлось с помощью родных и родственников закупать одежду самим.

Обманул Шойгу и с отпусками, которых никто никому не дает. Многие солдаты Путина безвылазно сидят в Украине долгое время. Никто с передовой не вывозит даже раненых. Их «зашивают и штопают» прямо на месте и уже через неделю снова бросают в бой.

Оккупант заявил, что «200-х» никто не вывозит и они просто гниют на земле. Не исключено, что если тела все же будут доставлены на родину, то родные их могут просто не опознать.

По контракту МО РФ ничего не выполняет. Обещали проживание в нормальном доме, а на деле живут под землей, где сыро, холодно и нечем протапливать помещение.

Оккупант Миша призывает заключенных оставаться в колонии, ждать освобождения и после этого ехать к родным.

«Иди работай дворником и получай эти 20 тысяч», - заявил оккупант. В Украине нечего делать, и таким, как он, заключенным, на войне просто не выжить.

В конце записи Миша признался, что не такой представлял себе войну.

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