Что же дальше? 1 Наталья Радина

28.12.2023, 10:52

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Наталья Радина

Мы должны продолжать бороться.

Знаете, что такое надежда? Нет, это не упование на то, что мир станет идеальным, исключительно добрым и идиллически прекрасным. Надежда — это увеличенная во много раз версия любопытства.

Это определение я прочла в книге «Дар» Эдит Евы Эгер — выдающегося американского клинического психолога, бывшей узницы концлагеря в Аушвице. Именно вопрос «Что же дальше?» помог 16-летней Эдит пережить гибель родителей, вынести чудовищные, бесчеловечные пытки в лагере и издевательства палача Йозефа Менгеле.

Да, этот год был трудным. В Украине продолжалась война, в Израиле она началась, в Беларуси бесчинствовала диктатура. Подводить итоги в такой ситуации сложно. Потому что это был еще один год борьбы. И у каждого эта борьба была своя: у белорусов, у украинцев, у израильтян, у граждан других стран мира.

Происходящее сегодня в наших странах — процессы, от которых никуда не спрячешься и никуда не убежишь. Многие мои знакомые бежали после 2020 года из Беларуси в Украину, многие — в Израиль. Война все равно догнала их. Сотни тысяч выехавших во все страны мира белорусов остаются тесно связанными со своей родиной, потому что там — родные, близкие, друзья.

Мы, белорусы, тоже, как сообщающиеся сосуды, переливаем друг другу нашу боль и нашу силу. И как бы ни было сложно, каким бы ни было разочарование от отсутствия быстрых результатов, нельзя сдаваться, изолироваться, закрывать глаза на то, что происходит вокруг, потому что нарушится вся система жизнеобеспечения. Никто не будет счастлив в одиночку.

В наших странах продолжают гибнуть герои: в Украине и Израиле военнослужащие, добровольцы и мирные граждане, в Беларуси политзаключенные. Их жизни и смерть должны много значить для человечества, они не должны быть напрасными.

А это уже наша задача — тех, кому удалось уцелеть. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы помочь живым и сохранить память об ушедших, чтобы добиться целей, которые ставили вместе — свобода и независимость наших стран, демократия, безопасный дом, лучшее будущее для наших детей.

И поможет нам в этом надежда и полный любопытства вопрос: «Что же дальше?». Если мы решаем, что все бесполезно или невозможно, так оно и будет. Но если мы действуем, то кто знает, что из этого выйдет?

Дальше, я уверена, будет и много хорошего, и счастливого, и радостного. Потому что если мы разожжем огонь, то свет обязательно победит тьму.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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