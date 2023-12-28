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«Это будет настоящий подарок для ВСУ»

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  • 28.12.2023, 17:28
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«Это будет настоящий подарок для ВСУ»
Фото: AP

В России разгорается громкий скандал из-за решения Шойгу.

В России разгорается громкий скандал: согласно поступающей информации, Минобороны РФ готовится к расформированию одного из самых опытных и боеспособных подразделений армии РФ, пишет dialog.ua

Российский Z-военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает, что МО РФ готовится уничтожить оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад». Генеральный штаб российской армии сформировал приказ: вывести 31.12.2023 их с позиций и расформировать.

Романов утверждает, что это станет настоящим подарком для Украины к Новому году, поскольку «Каскад» является одним из самых опытных и слаженных подразделений армии РФ.

«Весь ОБТФ «Каскад» выводится с ЛБС, включая артиллерию (90 стволов), разведку БПЛА. Еще раз: расформировывают одно из самых боеспособных подразделений. Под Новый Год. Без палева», - пишет военный пропагандист. 

По его словам, общая численность подразделения составляет 9 000 человек.

Руководство Минобороны РФ не комментирует информацию.

В российских пабликах россияне возмущены и заявляют, что расформирование «Каскада» не просто потеря одного из самых боеспособных подразделений российской армии, это «удар по моральному духу российских военнослужащих».

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