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Известный бандит-путинист обиделся на Тинькова

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  • 3.12.2023, 8:52
  • 3,918
Известный бандит-путинист обиделся на Тинькова
Александр Морозов

Бизнесмен назвал главу Кремля «сумасшедшим маньяком».

В Генпрокуратуру России поступило заявление с требованием провести проверку бизнесмена Олега Тинькова по статьям о возбуждении ненависти или вражды и оскорблении чувств верующих (282 и 148 УК), передает Mash.

В ведомство обратилась Челябинская организация «Братство «Морозов — Златоуст», созданная криминальным авторитетом Александром Морозовым, отсидевшим 19-летний срок за бандитизм, вымогательство и заказные убийства.

Поводом для обращения стал пост Тинькова в Instagram, где бизнесмен назвал президента России Владимира Путина «гребаным дебилом и сумасшедшим маньяком», который «полностью разрушил такую прекрасную страну», а также заявил, что тот попадет в ад.

«Мне стало известно о совершении Олегом Тиньковым преступления, которое выражается в разжигании ненависти в отношении нашего главнокомандующего президента России Путина В.В, оскорблении чувств верующих религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст», в том числе нецензурной лексикой. <…> Прошу провести проверку и привлечь виновных к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ [«Мелкое хулиганство], ст. 148, 282 УК РФ», — написал Морозов во «ВКонтакте».

Ранее автор обращения подал более 15 исков против российских блогеров и артистов. Среди прочих его недовольство вызвали Егор Крид, Баста, Настя Ивлеева, Гарик Харламов, Григорий Лепс, Дима Масленников, Павел Воля, Сергей Шнуров, Руслан Белый и Стас Костюшкин. Категорий судебных дел несколько: по спорам о защите неимущественных благ и о защите чести, достоинства и деловой репутации. Например, от Ивлеевой Морозов потребовал 10 млн рублей в качестве компенсации за видео на YouTube якобы с «пропагандой асоциального поведения». Суд отказался удовлетворить иск.

Александр Морозов создал ОПГ в Златоусте в начале 1900-х годов, а затем стал депутатом Заксобрания Челябинской области. В 2001 году он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. На счету 24 членов возглавляемой им ОПГ — убийства, похищения людей, изнасилования, вымогательства, а также создание структуры, где проходили реабилитацию раненые чеченские боевики из отряда Салмана Радуева.

В 2016-м Морозов вышел на свободу и основал «Братство «Морозов-Златоуст». По данным сервиса «Контур.Фокус», организация представляет собой профессиональный союз работников федеральных бюджетных, государственных и иных учреждений. Морозов покинул состав учредителей в 2021 году. На странице «Братства» в соцсетях указано, что это «монашеский рыцарский орден». Что под этим подразумевается, не уточняется.

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